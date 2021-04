¿Diferencias con Anette Cuburu? Galilea Montijo lo aclara todo

En más de una ocasión, Galilea Montijo ha expresado el gran interés que tiene por mantener las sanas relaciones, no solo al interior de su familia y de su círculo de amigos, sino también dentro del ámbito profesional. Sin embargo, la tapatía no ha escapado de ser objeto de rumores, como cuando se ha hablado de supuestas diferencias con algunas personas del medio, situaciones que ella misma ha desmentido siempre que la han cuestionado al respecto. A propósito de esto, la conductora del programa Hoy ha puesto punto final a otra incertidumbre, luego de que surgieran versiones de una enemistad con Anette Cuburu, quien años atrás formó parte del elenco del matutino de Televisa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En un reciente encuentro con la prensa, y al hablar sobre la situación de aquellos famosos que han pisado los foros tanto de Televisa como de TV Azteca en busca de oportunidades, Galilea respondió a la pregunta de que si la salida de Cuburu de la televisora de San Ángel provocó entre las dos algún tipo de distanciamiento, versiones que de inmediato la presentadora negó rotundamente. “Para nada, por eso nos reímos, de las cosas que se escuchan, siempre nos reímos…”, explicó durante una breve charla con los reporteros que la esperaban a las afueras de Televisa, declaraciones retomadas por Imagen Televisión y el reportero Edén Dorantes. “No, imagínate, ni en el kínder creo que te hacen eso…”, agregó con sentido del humor.

En ese mismo espacio, Galilea también habló del gran aprecio que tiene por la conductora de Venga la alegría, que entre otras cosas, y más allá de lo profesional, ha sido muy cercana a su familia. “A la Cuburu yo la adoro, siempre hicimos una gran amistad. Adoro a sus hijos, ella adora a los míos y yo la quiero mucho a la ‘Cuburita’, y siempre lo sabe. Aunque no nos podamos ver por cuestiones de trabajo, siempre está ella en mis momentos importantes…”, explicó Montijo, quien incluso reveló cuándo se dio su más reciente encuentro con la presentadora. “Siempre la han visto en mi casa (la prensa), la última vez que la vi fue en la primera comunión de mis niños y nos reímos de todas las cosas que se dicen… nos permitimos reírnos de las cosas que se dicen…”, aseguró.

VER GALERÍA

¿Probaría suerte en TV Azteca?

A lo largo de la charla, Galilea también reveló si le gustaría o no trabajar en TV Azteca, algo que ha ocurrido con muchos famosos a lo largo de este tiempo, sobre todo ahora que hay mayor apertura en ese sentido. “Si tú me preguntas: ‘¿Te gustaría irte?’, yo estoy muy a gusto trabajando en Televisa. La verdad es que yo siempre he dicho que aunque me fuera de aquí, y me fuera muy enojada, que espero que eso nunca suceda, ni siquiera me pasaría por la mente quejarme o ser algo malagradecida de una empresa que me ha dado tanto y que yo quiero tanto… Si a mí me preguntas si me gustaría irme, no me gustaría irme, pero como siempre les digo, uno nunca sabe…”, dijo.

Entre otras cosas, Galilea descartó que exista competencia entre el talento de ambas televisoras, pues asegura que todos son parte de una industria que se apoya de manera mutua. “La competencia la hace más la gente que nosotros, porque yo me encuentro gente que quiero allá y hay gente que quiero muchísimo y hay gente que ha venido para acá… Nosotros no tenemos competencia, nosotros si se fijan ni siquiera hablamos de TV Azteca. Pero yo tengo mucha gente que quiero allá, y siempre decimos: ‘Los que más ganamos somos el talento’…”, explicó.

VER GALERÍA