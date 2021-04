Macarena Achaga, la gran protagonista del nuevo video de su novio, el youtuber Juanpa Zurita

Cuando Macarena Achaga y Juanpa Zurita hicieron oficial su noviazgo con una foto en la que aparecen fundidos en un abrazo en la cima del Pico de Orizaba, nunca nos imaginamos el largo proceso que les tomó llegar hasta ahí. Después de gritarle a los cuatro vientos su amor y de celebrar juntos por primera ocasión el cumpleaños del youtuber, el pasado 29 de marzo, la pareja continúa demostrando su amor, esta vez, protagonizando el primer video como novios en el canal de Juanpa. Esta tarde, los actores compartieron con sus fans el videoclip que grabaron precisamente el día en que decidieron subir la montaña más alta de nuestro país, una experiencia que nunca olvidarán, según cuentan en este material audiovisual.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para su primera aparición en el canal de Youtube de su novio, Macarena no necesitó una gran producción, ni mucho menos glamour, pues fue grabado durante el ascenso al Pico. Al inicio de este video, con duración de 18 minutos, Juanpa aprovechó para dar algunos detalles de su relación, como el hecho de que conoce a la actriz desde hace tiempo: “Ella es Maca y la conocí grabando la serie de Luis Miguel o bueno, eso dicen los medios (realmente fue hace 6 años). Y desde entonces digamos que estamos pasando mucho tiempo juntos”, comenta el youtuber durante el video, justo cuando llama por teléfono a la actriz y le propone subir el Pico de Orizaba.

VER GALERÍA

Gracias a este clip Juanpa dejó ver la excelente complicidad que tiene con Maca quien, al principio de la propuesta, le pidió tiempo para prepararse físicamente para tal hazaña, aunque rápidamente la convenció y admitió que es tan atlética que esta escalada no le representaría ningún problema: “Yo estoy preocupado por ti bebé”, le comenta Juanpa provocando la risa de la actriz. Enseguida, vemos cómo los actores se reúnen para vivir esta experiencia que describen como inolvidable. Aunque ambos poseen una condición física muy buena, las condiciones climáticas de la montaña les representó un gran reto y momentos de frustración en los que incluso vimos llorar a Macarena quien se sintió mal durante el ascenso.

Dando lecciones de caballerosidad, Juanpa esperó a que su novia se sintiera mejor para seguir con el recorrido que comenzaron a las 2:00 am y que duró hasta la mañana del otro día, pues uno de sus objetivos era poder ver el amanecer en la cima. Después de horas de mucho esfuerzo físico y de subir una pendiente para la que necesitaron arneses, bastones para escalar y botas especiales, la pareja lo consiguió, llegó a la punta de la montaña más alta de nuestro país, un momento que aprovecharon para posar para la primera foto de su noviazgo que compartieron en redes: “Se sufrió, se vomitó, se lloró, pero al final… ¡Se ganó!”, escribió Maca aquel día en que destapó su noviazgo con Juanpa con una foto en la que aparecen besándose.

VER GALERÍA

Macarena, la fan número 1 de Juanpa

Orgullosa de la hazaña que consiguió con Juanpa, esta tarde, Macarena se convirtió en la primera en invitar a sus seguidores a visitar el canal de su novio y ver la aventura que protagonizaron: “Es mejor hace un plan desastroso hoy, que el plan perfecto mañana y si no me creen, vean el video del Pico de Orizaba que ya salió en el canal de este guapo beibi canchero”, escribió. Esta post de la actriz provocó la reacción de su novio quien escribió una frase con la que resumió lo importante que fue para él su presencia en esta escalada: “No tiene sentido llegar a la cima si no tienes con quien compartirlo”.