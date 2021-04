Tras consentirla con un cumpleaños de cuento de hadas, Verónica Castro se despide de su nieta

Después de unos días inolvidables con su abuelita Verónica Castro, Rafaela Castro, regresó a Colombia donde vive con su mamá, Paola Eraso. Con los sentimientos a flor de piel, La Vero le tuvo que decir ‘hasta pronto’ a quien se ha convertido en su cómplice de vida, su pequeña nieta quien, el pasado fin de semana, cumplió 7 años de edad, fecha que sin duda quedará en su memoria por la espectacular fiesta que su abuelita preparó para ella. Durante sus días en México, Rafaela protagonizó un cumpleaños de ensueño para el que se convirtió en una princesa gracias a la “magia” de la actriz quien para complacer a su nieta organizó un festejo digno de un cuento de hadas.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz compartió varias fotos y video de la despedida a su nieta, un momento que reconoció, no fue nada fácil, pues después de disfrutar varios días de su compañía su ausencia la conmueve: “Difícil la despedida de Rafaela. Que Dios les acompañe”, escribió como descripción de una foto en la que se les ve abrazadas. En otro clip, en el que se ve a la actriz tomando tiernamente el rostro a su nieta mientras le decía “Te espero siempre, lo sabes, pero hay que ir a cuidar a mami”, Castro acompañó este video de la frase: “Cuesta trabajo la separación”.

Rafaela llegó la semanas pasada a Acapulco, donde disfrutó de las vacaciones de Semana Santa en nuestro país, acompañada de su mamá, Paola Eraso a quien Verónica también le agradeció en redes sociales, pues ha sido gracias a la buena disposición de la colombiana que ha podido construir una relación muy estrecha con su nieta quien, heredó el talento artístico de la familia: “Gracias Paola por prestármela un ratito”, escribió como descripción de una imagen donde aparece la expareja de su hijo Cristian.

Aprovechando que Rafaela estaba en México, Verónica Castro quiso sorprenderla con un cumpleaños que no olvidará jamás. Dispuesta a cumplir el sueño de su nieta de convertirse en una princesa, la actriz le organizó un festejo en el que no quedó nada a la imaginación y en el que, vestida como Cenicienta, la niña disfrutó de una velada en la que, no sólo se vistió y maquilló como una princesa de cuento, también se transportó en un luminoso carruaje que la transportó a su fiesta: “Rafaela: ‘Mi sueño se hizo realdad’, así dijo”, escribió Verónica en una imagen donde se ve la niña feliz disfrutando de su atuendo.

Días inolvidables en Acapulco

Además de su fiesta de cumpleaños, Rafaela estuvo disfrutando cada instante con su abuelita quien la complace en todo, como el gesto que tuvo al permitirle ponerse uñas postizas, aunque el look le duró solo unas horas: “Se le pusieron uñas postizas que, obviamente, ya no existen, porque hay que regresar a la escuela mañana”, escribió la cantante, previo a la despedida de Rafaela. Verónica también le obsequió un accesorio del que la niña se enamoró: “Le gustó mi sombrero, se lo llevó”. Aprovechando que tienen varios gustos similares, Verónica compartió con sus seguidores cómo pasaban sus tardes: “Jugamos a la modelo que es lo que a ella le gusta, junto con el teatro y yo hago lo que puedo con la cámara, pero se los comparto”, escribió la conductora en un clip donde vemos a Rafaela jugando a ser una top model.