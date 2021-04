En medio de rumores de romance, Renata Notni y Diego Boneta son captados juntos

Desde hace un par de meses hay un fuerte rumor que relaciona sentimentalmente al protagonista de Luis Miguel, La Serie, Diego Boneta, con la actriz Renata Notni; sin embargo, esos señalamientos solo eran especulaciones, pues no se les había visto cerca, hasta ahora, que fueron captados juntos en el aeropuerto de la Ciudad de México donde, aunque jugaron al despiste, no pudieron impedir los cuestionamientos de la prensa que desea saber si, es verdad que son más que amigos. Aunque abordaron el mismo avión, ninguno de los dos comentó nada al respecto, en el caso de Diego, aprovechó las cámaras para hablar de la emoción que siente por el próximo estreno del primer capítulo de la segunda temporada de la bioserie de El Sol.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A tenor de las imágenes, difundidas en el programa Ventaneando, Renata Notni y Diego Boneta fueron captados juntos documentando su equipaje; sin embargo, en cuando ambos se percataron de la presencia de los medios de comunicación decidieron emprender caminos separados aunque, al final, tenían boleto para el mismo vuelo. Como era de esperarse, la prensa intentó obtener una declaración del actor sobre su supuesto romance con Notni, sin éxito: “¿Viajas con Retana?”, lo cuestionaron directamente a lo que él respondió: “Saben que de mi vida privada la verdad no me gusta hablar, lo que sí les puedo decir es que estoy feliz ya sale”, dijo a las cámaras del programa de Pati Chapoy. Los medios no se detuvieron y al escuchar la pregunta “Y con Renata, ¿todo viendo en popa?”, el actor terminó la entrevista con un: “Muchísimas gracias, siempre es un gustazo verlos”.

VER GALERÍA

Aunque sobre Renata Notni no quiso decir una sola palabra, Diego Boneta no pudo evitar reírse al escuchar la pregunta de otro reportero que habló de una supuesta hija que el actor tiene en Estados Unidos: “Eso es lo más falso y lo más gracioso que he oído en mi vida”. En este encuentro con los medios hubo un momento que el actor sí detuvo su marcha para responder y fue cuando dio detalles del próximo estreno de la segunda entrega de la serie de Luis Miguel: “Mira, lo que sí te puedo decir es que todo el equipo le echó todas las ganas por más de tres años”, dijo. También reveló si para esta temporada pudo reunirse con El Sol, tal como ocurrió en el estreno del proyecto, en 2018: “Fue hace ya tiempo pre pandemia (…) Yo estoy feliz de que ya sale, después de tres años de la primera temporada”, comentó.

Aprovechando que Renata también se encontraba en el aeropuerto, tras terminar de hablar con el actor, los medios corrieron a cuestionar a la actriz quien reveló cuál era el motivo de este viaje: “De vacaciones”, dijo. Sin rodeos, le preguntaron: “¿Viajas con Diego?” a lo que ella se limitó a decir: “Oigan me va a dejar el vuelo, voy corriendo sin parar, perdónenme”. Aunque la actriz dejó claro que no quería hablar, los medios insistían, razón por la cual la actriz apretó el paso y se disculpó: “Chicos, los tengo que dejar, pero les agradezco el tiempo, cuídense mucho”, finalizó. Estas serían las primeras imágenes de los actores juntos quienes, aunque no fueron captados en situación romántica, su estrategia de jugar al despiste alimentó más los rumores de que entre ellos podría ver algo más que una amistad.

VER GALERÍA

Renata Notni y Diego Boneta, solteros desde año pasado

Mientras los actores se mantienen ajenos a los rumores y prefieren no decir una sola palabra, lo cierto es que desde el año pasado ambos se encuentran soltero. En mayo del 2020, la noticia de que Diego Boneta terminó con la actriz chilena Maite Rodríguez con quien comenzó a salir a principios de 2019, aunque nunca hubo un anunció oficial de su ruptura, en una entrevista para un programa en su país, ella reconoció que debido a la pandemia se produjo el distanciamiento: “La verdad es difícil y ahora con la cuarentena, es súper difícil, pero estamos bien, cada uno en su casa, en su espacio”, dijo. Por su parte, en julio del año pasado, Renata Notni confesó en una entrevista para Televisa Espectáculos que había terminado su relación con Andrés Rivero, su novio de varios años: “Ahorita estoy sin pareja, pero estoy muy bien, así que todo muy feliz, muy tranquila”, declaró en aquella ocasión.