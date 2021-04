Carlos Vives, de luto por el sensible fallecimiento de su papá: 'Todo lo que he sido, ha sido por él' El cantante utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que hizo un recorrido en imágenes por la vida de su padre

A lo largo de su exitosa carrera musical Carlos Vives se ha manejado con mucha discreción respecto a los asuntos de su vida privada que comparte en redes; sin embargo, este martes, quiso compartir con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram un video que acompañó de un sentido mensaje dedicado a su padre, don Luis Aurelio Vives Echeverría, quien falleció este lunes 5 de abril, a la edad de 91 años en Santa Marta, Magdalena, Colombia. Aunque el cantante no había publicado nada sobre la noticia que su hermano, Juan Enrique, dio a conocer; esta tarde, el intérprete de La Bicicleta rompió el silencio y se despidió de su padre compilando en un material audiovisual los momentos más entrañables de su vida.

Con su tema, Los buenos tiempos, de fondo, el cantante musicalizó una serie de imágenes de su padre: “Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el ‘Nene Chu’ y hoy, lunes de Pascua, se me fue mi papá”, escribió en la primera parte de su mensaje que varios de sus colegas del medio utilizaron para enviarle sus condolencias como es el caso de Carlos Rivera, Alejandro y Ricky Martín, quien le escribió: “Fuerza Carlos”.

Vives continuó reconociendo que la partida de su padre ha sido un golpe muy fuerte: “Me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido, ha sido por él; actor, cantante de vallenato, deportista, hincha del Unión, filántropo. Tal vez, para que él sintiera que nunca nos habíamos separado. Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida”, finalizó el cantante.

La enfermedad que lo aquejó los últimos años

En 2018, cuando Carlos Vives participó como coach de La Voz México, el cantante concedió una entrevista para el programa Hoy en la que reveló que su papá estaba luchando contra una enfermedad degenerativa: “Mi papá ha sufrido en los últimos años un Parkinson, entonces, eso me lo va debilitando, pero ahí está él, está su alma”, comentó visiblemente conmovida. En aquella conversación, el cantante reconoció que, en varias etapas de su vida, cuando tuvo que separarse de él, el sentimiento fue debastador: “Sí, lo he llorado tantas veces. Lo lloré desde la primera vez que me fui y yo era un niño, siempre llora una al papá, porque estaba lejos y siempre tiene uno los recuerdos de cuando vivió con él, ¿llorarlo?, ya lo he llorado bastante”, dijo.

En esa charla, Carlos Vives recordó cómo, al inicio de su carrera, nunca imaginó que su ascenso a la fama le impediría estar más cerca de su padre con quien siempre tuvo una conexión muy especial: “Nos separamos, él se quedó viviendo en nuestra ciudad natal, yo me fui a vivir a Bogotá un poquito apartados, digamos de distancia, no de sentimiento, y como a mí me dijeron que yo no iba a triunfar, bueno sí, pero en Colombia, yo dije, perfecto porque esto cerca de mi papá, no me tengo que ir, pero como se equivocaron. Estoy por todas partes”, dijo haciendo referencia a que su exitosa carrera lo ha hecho recorrer el mundo con su música.