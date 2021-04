Eduardo Yáñez rompe el silencio y aclara cuál es su estado de salud

Fue en febrero pasado cuando la producción de Si nos dejan dio a conocer que Eduardo Yáñez había quedado fuera del proyecto debido a una situación personal de la que él dio detalles en sus redes sociales. Con la sinceridad que lo caracteriza, en aquella ocasión, el actor publicó un video en el que reveló que tuvo que renunciar a ser uno de los galanes de Mayrín Villanueva, en esta historia, debido a problemas de salud. Según explicó en ese clip, la razón fue que se tuvo que someter a una cirugía para que le fueran retiradas piedras que tenía en el riñón y el seguimiento de esta operación era lo que le impedía incorporarse de lleno a la telenovela: “Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto, en términos de salud, de hacerla”, comentó. A casi dos meses de aquello, esta tarde, el actor su perfil en Instagram para hablar nuevamente de su salud.

Luego de que esta mañana la revista TvNotas publicara en su portada que el problema en los riñones que tiene Eduardo es más serio e incluso utilizaron la palabra "cáncer" como supuesto diagnóstico; los fans del actor se alarmaron y comenzaron a escribirle en redes. Para evitar especulaciones y para darle certidumbre a sus seguidores, el actor realizó un nuevo video en el que desmintió la información que divulgó esta publicación: “A mis queridas amistades y a los que tengan oportunidad de ver este video. Una vez más, con las barbaridades de esta revista cochina que siempre se dedica a generar este tipo de noticias negativas sobre nosotros”, comenzó diciendo.

El actor continuó asegurando que pudo superar exitosamente el problema de salud al que se enfrentó: “Yo me encuentro muy bien, eso del riñón ya es historia del pasado. Una vez más salí muy bien de la operación, agradezco a mis doctores”, dijo. Prosiguió negando rotundamente el supuesto diagnóstico que la revista publicó y exhortó a sus fans a no dejarse llevar por información no confirmada: “A todo el público que se está preocupando por mí, nada más quería hacer este video para aclarar que estoy completamente bien de salud y que esa revista está mintiendo como siempre. Muchísimas gracias a todos y muchas bendiciones”, finalizó.

El seguimiento de su estado de salud

Aunque el actor no suele engancharse con los rumores que se dicen sobre él, en esta ocasión, la naturaleza de la información alarmó a muchas personas, además, ha querido, a través de sus redes sociales, mantener al tanto a sus fanáticos de los avances que ha tenido su salud, tal como lo hizo, el pasado 11 de marzo, cuando publicó un clip donde dio a conocer que ya se había sometido a la segunda cirugía, para retirarle el catéter que le colocaron tras quitarle las piedras en el riñón: “Como prometí hace aproximadamente cinco semanas, darle seguimiento a esto de las cirugía de las piedras en el riñón, hoy es el día de la segunda intervención, que deberá ser la definitiva”, comentó.

En ese video, Eduardo hizo hincapié en que el problema en el riñón concluían con esta segunda operación y así lo explicó: “Hoy termina todo, hoy es la segunda cirugía, espero poder salir de esto en una semana y estar al puro tiro (…) como ya lo había documentado la vez anterior, cuando tuve que dejar la telenovela, Si nos dejan, prometí darle curso a esto, espero ya en una semana estar bien y, si Dios quiere, ya trabajando para entretener a todo el público”, comentó hace casi un mes el actor, justo antes de entrar nuevamente al quirófano. Fans y amigos del actor del medio aprovecharon este post para desearle una pronta recuperación, como fue el caso de Marcus Ornellas, con quien iba a compartir pantalla en Si nos dejan: “Muchas bendiciones mi querido Eduardo. Un fuerte abrazo, todo saldrá perfectamente bien con tu cirugía”, le escribió el brasileño en los comentarios.