José Eduardo Derbez reacciona a la supuesta rivalidad de su novia y de su ex El actor habló de las últimas publicaciones que realizó Bárbara Escalante sobre el nuevo look de su actual pareja, Paola Dalay

Ha pasado más de un año y medio desde que José Eduardo Derbez dio a conocer, a través de un comunicado de prensa, que su relación amorosa de cinco años con Bárbara Escalante había llegado a su fin y, aunque aseguraron que su noviazgo terminó de la forma más cordial, esta semana, la exnovia del actor provocó revuelo en redes sociales al, supuestamente, hacer referencia del nuevo cambio de look de la actual pareja del hijo de Eugenio Derbez, publicaciones que causaron controversia y la reacción de Paola Dalay, la nueva novia del actor. El actor ya habló sobre los post de su chica y de su ex y, como buen Derbez, prefirió verle el lado divertido a la situación.

Hace unos días, Bárbara Escalante, supuestamente, insinuó que Paola Dalay se tiñó el cabello de pelirrojo para seguir su tendencia: “Está cool ser ‘role model’ de la gente y que te admiren, significa que entonces algo estoy haciendo bien”, escribió la modelo en respuesta a una seguidora que la cuestionó sobre la nueva imagen de la novia de su ex. La situación no quedó ahí, pues la actual pareja del actor, fue cuestionada sobre lo publicado por Escalante, sincera, Dalay contestó al comentario, “La ex de tu novio dice que la admiras”, con la frase: “¿Qué te puedo decir?, algunas personas se creen el centro del universo y pues no”.

Este intercambio de opiniones en sus perfiles dio mucho de qué hablar y el tema llegó a oídos de José Eduardo Derbez quien fue abordado por las cámaras del matutino Despierta América, donde emitió su opinión sobre la supuesta rivalidad entre su ex y su novia: “¿Yo qué hago?, ¿qué te puedo decir?”, dijo de primer momento. Con su tono Derbez, el joven actor reconoció que este tipo de situaciones son infaltables para la prensa: “Está bien, es para meterle ese sabor”, dijo para luego complementar la frase diciendo: “Que le den sabor a las redes”. Por último, el actor opinó sobre el nuevo cambio de look de su actual novia y sobre el supuesto parecido con el que usa su ex: “Eso no, según tengo entendido, Bárbara tiene el color naranja y, la otra, rojo, nada que ver”, finalizó.

Fue la semana pasada cuando Paola Dalay utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores su transformación: “¿Les gustó el cambio de look? Yo lo amé”, escribió la joven modelo quien, es novia del actor, desde hace 1 año cinco meses, según le reveló a sus seguidores. Aunque el actor había preferido que su relación se desarrollara alejada de los reflectores, en febrero de este año, decidió gritarle al mundo su amor por Paola y posar con ella en varias imágenes en Instagram donde los novios han posado para varias instantáneas, un gesto que los fans del actor le han agradecido a la joven.

¿Por qué José Eduardo no hizo pública su relación antes?

Aunque el público de José Eduardo se enteró que tenía novia, hace apenas un par de meses, lo cierto es que el actor y la joven modelo tienen mucho más de relación; sin embargo, habían querido disfrutar de esta etapa completamente alejados del ojo público, ¿la razón?, el mismo actor la reveló en entrevista con el programa Hoy, donde comentó: “Sí, es mejor de repente reservarte algunas cosas y no todo andarlo publicando, ni subiendo, ni nada, pero luego muchas personas creen que el subir cosas a redes significa dar amor o que eso es la importancia que le das a la pareja. De repente, muchas personas son de: ‘Tú no la subes, tú no la pones, o tú no le dices, o tú no le comentas’ y si no haces eso, entonces significa que no amas a la persona, muchas personas piensan así y está pésimo eso”, aseguró el actor, respondiendo por qué él no tiene fotos con Paola en su feed.