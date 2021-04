Como pocas veces, Ludwika Paleta ha hablado de su matrimonio

A la par de sus éxitos profesionales, Ludwika Paleta se siente muy orgullosa de los años que ha compartido junto a Emiliano Salinas, con quien unió su vida en matrimonio en el 2013. Desde ese entonces, ambos han escrito una historia de amor que han preferido mantener alejada de los reflectores, a pesar del gran interés que esto ha despertado entre los fanáticos de la guapa actriz, quien recientemente ha abierto su corazón en una sincera entrevista, para revelar algunos detalles de cómo ha sido esta faceta, en la que además ha tenido la dicha de disfrutar al máximo de la maternidad.

Sin ningún filtro, la protagonista de Guerra de Likes, conversó con Mara Patricia Castañeda de cómo tras divorciarse de Plutarco Haza, padre de su hijo Nicolás, tuvo que transcurrir un tiempo para que las circunstancias en el terreno sentimental retomaran su cauce, un suceso que de manera inminente le permitió coincidir con Emiliano. “Tuve la gran fortuna de conocer a un hombre maravilloso. La verdad es que sí, nos amamos, nos disfrutamos y nos reímos juntos, y nos enamoramos y tenemos unos hijos preciosos…”, reveló la intérprete, visiblemente feliz del camino que juntos han recorrido.

Durante la íntima charla, Ludwika también dio muestra de la manera en que asume los comentarios en torno a su vida marital, poniendo de frente la enorme estabilidad de la que hoy goza. “Yo siempre he dicho que si la gente conociera a Emiliano dejaría de decir tantas tonterías… Si yo estuviera en un matrimonio en donde realmente me la pasara mal, en donde no estuviera feliz, en donde estuviera viviendo una cosa espantosa, yo creo que se notaría, yo creo que esas cosas se notan, yo creo que eso es muy evidente. Yo creo que no hay manera de esconder algo por mucho tiempo. Yo cuando dicen cosas simplemente las veo como objetivamente y digo: ‘Ah’ y ya. Sí duele, sí cuesta trabajo… Esto no es nuevo para mí, me he dado cuenta que la gente habla lo que quiere…”, confesó la actriz, quien reiteró el apoyo que su esposo le ha dado a lo largo de estos años, en los que su trabajo sobre los escenarios ha sido constante.

¿Es Emiliano un hombre celoso?

Entre otras cosas, y a pregunta expresa, Ludwika reveló si su marido es celoso, respondiendo de manera directa a esta interrogante y sin perder el sentido del humor. “Cero (es celoso) ¿Tú crees que si él fuera celoso, yo haría todas las cosas que hago en mi vida?”, expresó, para luego ahondar en sus palabras y destacar lo mucho que su esposo la ha apoyado en lo profesional durante este tiempo. “No, si tuviera un marido celoso me tendría aquí, y no podría yo ser feliz y ser actriz y darme los besotes que me doy, no es cierto…”, dijo entre risas durante la plática, en la que la estrella mostró una parte de esa faceta personal poco conocida.

Recordemos que meses atrás, Ludwika también compartió más aspectos de su convivencia con Emiliano Salinas, haciendo énfasis en lo mucho que ambos han logrado coincidir en el carácter, lo que ha favorecido la grata relación entre los dos. “Yo tengo la gran fortuna de llevarme bastante bien con mi marido, somos muy amigos y nos llevamos bastante bien y eso ha hecho la gran diferencia… Porque estar con alguien que te cae bien y que te saca risas, y con el cual disfrutas su compañía es bastante disfrutable…”, aseguró en julio de 2020 durante una entrevista con el programa televisivo Hoy.

