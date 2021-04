'Estoy muy contenta', Adela Micha confirma su regreso a la televisión con programa matutino

A pesar de que han transcurrido cuatro años desde que Adela Micha se despidió de la pantalla chica, ha permanecido muy activa a través de su canal en YouTube, La Saga, así como dando continuidad a otros proyectos periodísticos, pasando la página de aquella época en que formó parte de las filas de Televisa, empresa de la que salió en 2016. Desde ese entonces, el público que la sigue no ha perdió las esperanzas de verla volver a la televisión, algo que finalmente será posible en menos de lo esperado, según lo ha confirmado la comunicadora, quien recibe esta nueva etapa con mucho entusiasmo, dando detalles de esta aventura para la que ya se encuentra enteramente preparada.

Tan cercana como siempre a sus seguidores, Adela destapó la sorpresa a través de una reciente emisión de su programa radiofónico Me lo dijo Adela, confirmado que esta misma emisión, pero con un formato renovado, será llevado a la pantalla chica en un horario matutino. “A partir del próximo lunes 19 de abril, Me lo dijo Adela, este programa de radio será transmitido también por El Heraldo Televisión, cosa que nos tiene muy entusiasmadas, muy contentos a todo nuestro equipo porque vamos a poner una propuesta a consideración del público, se los adelanto y ya luego les cuento más detalles…”, explicó la comunicadora.

En otro instante, y dejando a la sorpresa todo lo que está por ocurrir próximamente, Adela habló de las emociones que la invaden en este momento de su vida, en el que hará su regreso a la televisión por la puerta grande, apoyada de un equipo de profesionales que la acompañarán cada mañana. “Créanme que sí nos hemos esforzado mucho por presentar algo distinto, desde la propuesta visual, absolutamente todo, gente distinta, gente preparada en cada una de sus áreas. Yo estoy muy contenta, muy satisfecha, muy agradecida por la confianza que nos ha dado El Heraldo para llevar esto a la televisión…”, dijo para reiterar a sus radioescuchas la fecha de la importante cita que tiene con ellos. “Va a ser el 19 de abril el gran estreno, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del día en la tele. En radio seguimos igual, de 10 a 12…”.

Eso sí, ante la incertidumbre que ha generado el hecho de que su emisión ocupará el horario matutino de los demás programas de revistas en las otras televisoras, Adela fue puntual, asegurando que se trata de una propuesta completamente distinta que no busca competir ni siquiera con producciones como Hoy, la revista de Televisa conducida por Andrea Legarreta y Galilea Montijo. “El canal 2 tiene una proyección enorme, nosotros vamos comenzando y no seremos competencia porque somos una propuesta completamente diferente a lo que se hace en Hoy y en otros canales de televisión a esa misma hora. No que vayamos a descubrir el hilo negro… se ve diferente, se siente diferente, se habla diferente, no se grita, excepto cuando se baila. No se cocina, no se come…”, agregó, despejando así algunas dudas del público que no paraba de preguntarle.

¿Qué ha pasado con La Saga?

Recordemos que desde que Adela dejó la televisión, enfocó sus esfuerzos en la realización de La Saga, un programa con entrevistas en YouTube a diversos personajes del espectáculo, la política y otros ámbitos, mismo que le mereció el reconocimiento del público. Sin embargo, debido a las circunstancias actuales tuvo que hacer una pausa, aunque vienen grandes sorpresas en ese terreno. “La Saga es un proyecto mío, personal al que amo profundamente. Saga Live está en pausa neutral por el Covid, y me he estado concentrando muchísimo para este nuevo programa para el Heraldo Televisión, y si todo sale de acuerdo a mi agenda, estaré estrenando Saga Live con nuevas cosas…”, confirmó.

