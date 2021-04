La contundente respuesta de Horacio Pancheri a quienes cuestionan su relación sentimental

A lo largo de los últimos meses, la vida de Horacio Pancheri ha tomado nuevos rumbos, no solo en lo profesional, pues en lo sentimental se ha dejado ver muy entusiasmado compartiendo sus días junto a una guapa chica de nombre Isabel Valero, algo que atrajo toda la atención de varios de sus seguidores en redes sociales, quienes no perdieron de vista cada movimiento del actor desde su pasada ruptura amorosa con Marimar Vega. Debido a ello, el galán de telenovelas tampoco ha estado exento de recibir algunos comentarios en torno a esta nueva etapa, mismos a los que ha dado respuesta de manera directa, defendiéndose así de cualquier tipo de señalamiento y siempre dispuesto a salir adelante.

Precisamente, el actor publicó una fotografía junto a Isabel este pasado fin de semana, una postal en blanco y negro en la que ambos se dejan ver muy cariñosos, y la cual fue titulada “nosotros”. En esta publicación, Isabel también aparece dando un beso en la mejilla al argentino, que mira directamente a la cámara. Y claro, tal fue la sorpresa que generó esta instantánea, que de inmediato los usuarios regalaron miles de “me gusta” a la misma, así como un sinfín de comentarios de buenos deseos a la pareja. Sin embargo, hubo uno que llamó la atención de Horacio, pues en esas líneas se hacía referencia a la inmediatez con la que el intérprete había encontrado una nueva pareja. “Pásame la receta del tiempo perfecto, por fa”, escribió el protagonista de El juego de las llaves, quien se ha caracterizado por la transparencia con la que se maneja frente a sus fanáticos.

Pero eso no fue todo, pues hubo otro comentario al que el intérprete no fue indiferente, y en el que una de las usuarias se decía impresionada por la “capacidad de superación emocional de muchos artistas”. Por tal motivo, Pancheri no dudó en responder haciendo énfasis en la manera de proceder de varias personas, al emitir señalamientos sobre la vida de los demás. “Me impresiona la capacidad de juzgar de gente como tú y tantos otros…”, se puede leer en las primeras líneas de esta respuesta, misma que remató con una frase en tono sarcástico. “Felicidades por tener ese don tan bueno, tu vida debe ser perfecta, amiga”, concluyó, recibiendo todo el apoyo de sus fans, quienes lo han respaldado en esta faceta sentimental.

¿Quién es Isabel Valero?

A pesar de que Horacio ha sido muy discreto con los detalles en torno a esta relación, no ha dejado de mostrar instantáneas de los momentos que disfruta junto a Isabel, una chica que se colocó en el radar desde el primer día en que ambos comenzaron a compartir cariñosos mensajes en redes. Pero ¿quién es Isabel? Ante esta interrogante, los fanáticos de Pancheri han descubierto que ella es de origen venezolano y que además radica en la Ciudad de México. Entre otras cosas, se sabe, gracias a su perfil en Instagram, que sus inquietudes son la arquitectura, el arte, la comida, la naturaleza, el deporte y la filantropía, aspectos que, al parecer, coinciden con los intereses que tiene al guapo actor.

Recordemos que fue el pasado 11 de febrero cuando Horacio decidió mostrar la primera fotografía junto a Isa, algo que ocurrió a la par de los rumores que lo relacionaban sentimentalmente con Gala Montes. De esta manera, tanto los seguidores del argentino, así como la prensa, pusieron fin a la incertidumbre de lo que ocurría en el corazón del galán, que atraviesa por una de las etapas más estables en su vida, motivado también por sus múltiples proyectos profesionales.

