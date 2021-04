América Guinart comparte una nueva foto en su faceta más especial, la de abuelita de Cayetana

Los Fernández se encuentran disfrutando de una de las etapas más felices de su historia familiar con la llegada de Cayetana, la pequeña hija de Camila Fernández y Francisco Barba quien, como revelamos en primicia, nació el pasado 14 de marzo. A unos días de que la niña cumpla su primer mes de vida, América Guinart, su orgullosa abuela, se ha encargado de compartir la foto más reciente a su lado. Con la misma emoción con la que vivió la dulce espera, ahora que tiene a su nieta entre sus brazos, la tapatía no ha parado de compartir con sus seguidores en Instagram tiernas fotos al lado de la bebé, de hecho, después de las imágenes que los papás compartieron, en exclusiva para ¡HOLA!, América ha sido quien más imágenes con la niña ha publicado.

Siempre respetuosa con las decisiones de su hija Camila, quien no ha mostrado el rostro de la bebé, América también ha resguardado la identidad de Cayetana evitando captar su carita. Lo que sí tienen las fotos de Guinart es una importante carga de ternura que refleja lo ilusionada que se encuentra con su papel de abuela, una faceta con la que soñaba desde el momento en que su hija le reveló que estaba embarazada. Así como lo hizo, un par de días, después de que nació la niña, este fin de semana, la exesposa de El Potrillo consintió a sus seguidores con una nueva foto al lado de su nieta en la que aparece muy sonriente cargando a la bebé quien aparece acurrucada en su hombre disfrutando de una siesta.

La nueva imagen de América Guinart y su nieta fue captada durante una comida familiar que organizó El Potrillo con motivo del Domingo de Pascua. Según dejaron ver varios miembros del clan disfrutaron de un menú en el que el pescado fue el plato fuerte, en esta convivencia, como era de esperarse, fue Cayetana la más consentida, sobre todo por su abuelita que no se resistió a posar con ella. A través de varias historias en Instagram tanto El Potrillo, como su hijo mayor Alejandro compartieron varias imágenes de esta reunión en la que los vimos muy contentos a todos: "Domingo de resurrección", escribió Alejandro Jr como descripción de una imagen en la que aparece al lado de sus papás y de su prometida Alexia Hernández.

Hace unos días, América Guinart reconoció, en entrevista para el programa De Primera Mano, que esta etapa que está viviendo su hija Camila la hace recordar mucho cuando ella contrajo nupcias con Alejandro Fernández y cuando tuvo a sus hijos: “Sí me he visto reflejada en todo, desde su boda, me acordaba cuando me había casado yo, y luego cuando salió embarazada, que estaba tan contenta con su bebé, definitivamente sí me ha hecho revivir todos esos momentos”, reconoció. América resaltó que además de casarse muy joven, como su hija Camila, también vivió por un embarazo de alto riesgo: “Los primeros meses fueron muy difíciles, tuve desprendimiento de placeta, pero estaba muy grande, entonces, yo me pasé en cama, igual que Cami, casi cuatro meses, pero lo mío fue hasta más estricto, yo creo que son otros tiempos (…) se podía complicar en cualquier momento y podía perder a las bebés”, recordó Guinart.

La Virgen que las cuidó a las dos

Durante los meses en los que Camila tuvo que guardar reposo absoluto, la joven se encomendó a una Virgen en la que América Guinart puso toda su fe cuando vivió el embarazo de las gemelas, según contó a Ventaneando hace unos años, llegó a sus manos gracias al consejo de una fan de Alejandro: “Es la Virgen de Schoenstatt, yo siento que nos quedamos las tres por esa Virgen”, comentó la tapatía en aquella entrevista. En ese sentido, también en el programa comandado por Pati Chapoy, antes del nacimiento de Cayetana, Camila contó que fue esta misma imagen a la que le rezó en los momentos más difíciles de su embarazo: “Me encomendé a la Virgen también, o sea, yo hacía todo para poder salir de peligro, entonces, mi mamá me regaló la novena de la Virgen de Schoenstatt, se llama, ahí me ves a mi esposo y a mí, estábamos rezando todos los días pidiendo un milagro y se nos cumplió”, confesó la cantante sobre este tema.