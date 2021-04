Todos los ganadores de los SAG Awards 2021

El Shrine Auditorium en Los Ángeles, California, fue sede de la edición número 27 de los SAG Awards, premios que año con año entrega el Sindicato de Actores de Estados Unidos para reconocer las mejores actuaciones en el cine y la televisión, no obstante, al igual que otras ceremonias, esta gala ha estado marcada por las medidas se seguridad ante la actual pandemia, como enlaces remotos y alfombra roja virtual. A diferencia de otras galas de premiación, ésta no incluye categorías como dirección, fotografía y música, sino únicamente las interpretaciones en pantalla. La edición 2021 de los SAG Awards tuvo como anfitrionaes a Lily Collins, protagonista de la exitosa serie de Netflix, Emily in Paris, así como el actor y cantante Daveed Diggs, estrella del musical Hamilton.

CATEGORÍAS PARA CINE

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

• Yuh-Jung Youn - Minari

MEJOR ACTOR DE REPARTO

• Daniel Kaluuya - Judas And The Black Messiah

MEJOR ACTRIZ

• Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

MEJOR ACTUACIÓN DE ELENCO

• The Trial of the Chicago 7

MEJOR ACTOR

• Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

CATEGORIÁS PARA TELEVISIÓN

MEJOR ACTRIZ EN MINISERIE O PELÍCULA HECHA PARA LA TELEVISIÓN

• Anya Taylor-Joy - Gambito de dama

MEJOR ACTOR EN MINISERIE O PELÍCULA HECHA PARA LA TELEVISIÓN

• Mark Ruffalo - I Know This Much is True

MEJOR ACTOR EN SERIE DE COMEDIA

• Jason Sudeikis - Ted Lasso

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA

• Catherine O'Hara - Schitt's Creek

MEJOR ELENCO EN SERIE DE COMEDIA

• Schitt's Creek

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE DRAMA

• Gillian Anderson - The Crown

MEJOR ACTOR EN SERIE DE DRAMA

• Jason Bateman - Ozark

MEJOR ELENCO EN SERIE DE DRAMA

• The Crown