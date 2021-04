Roberto Palazuelos sobre el polémico desalojo en Tulum en el que está involucrado: ‘Yo soy ajeno a eso’

Hace poco más de 3 años, Roberto Palazuelos entregó en comodato una pequeña parte de una propiedad que posee en Tulum a una mujer que, esta semana, fue desalojada con una orden judicial. En los últimos días el nombre del actor ha sido vinculado a varios videoclips en los que se presume abuso de la autoridad, en ese sentido, El Diamante Negro hizo frente a dicha información y, en entrevista con el programa, De Primera Mano aclaró qué fue lo que ocurrió y dejó claro que la diligencia, realizada por un actuario, se hizo conforme a la ley y en ningún momento se violaron los derechos de nada, como algunas publicaciones en internet lo insinuaban. Con la misma claridad con la que ha hablado de los incidentes que han ocurrido en sus hoteles, como el intento de incendio que sufrió uno de ellos, ahora, el actor explica el asunto del desalojo.

Al comienzo de la entrevista, Palazuelos quiso explicar la figura legal que se aplicó: “Lo primero que voy a empezar a aclarar es el término jurídico que utilizaste, porque la palabra despojo es una palabra muy grave, está tipificada en el código penal como algo que tomas con lujo de violencia e ilegalmente. Lo que nosotros hicimos es un desalojo, que es con la orden de un juez y después de un juicio muy largo”, comentó. Continuó explicando qué fue lo que ocurrió en este caso: “Esa propiedad es de mil metros y está dentro de un conjunto de 90 mil metros míos comprados en 1999. Se la dí yo, es pequeño cuadrito, para que pusiera el negocio de yoga, se lo di en comodato, que lo ocupara un tiempo, porque después yo iba a ocupar eso, luego ya no me la quiso dar”.

El actor contó que luego de un largo juicio, se falló a su favor y pudo desalojar a la mujer de esta propiedad: “Llegamos a las 11 de la mañana a la diligencia, todo iba perfectamente bien, empezamos a sacar las cosas en camiones de mudanzas, porque la ley te obliga a que lleves camiones de mudanza, porque no puedes aventar las cosas afuera”. Y explicó por qué había presencia de elementos de seguridad de la entidad en el desalojo: “Un día antes el juez mandó un citatorio a seguridad pública para que estuvieran en la propiedad, para resguardar la integridad física de sus acuarios que son la representación del juez en esta diligencia”.

El desalojo se tornó violento

Palazuelos narró que ya casi al final de la diligencia el ambiente comenzó a sentirse tenso: “Estábamos a punto de sacar el último camión, cuando llegó esta señora acompañada de uno de sus gerentes, diciendo que no iba a permitir que sacaran el camión, lo llegó chocando de frente, así con la defensa delantera. Ella dijo que tenía un amparo y que esto no podía seguir; los actuarios de manera muy respetuosa se acercaron a ella y le dijeron que si tenía un amparo hiciera favor de mostrarlo para suspender la diligencia”. Al no presentar el amparo, los actuarios procedieron a ordenar su arresto: “Le dijeron a la policía que los pusieran a disposición del Ministerio Público, se los llevaron detenidos, estuvieron detenidos 36 horas por desacato a la autoridad y su coche se lo llevó al corralón la grúa”.

Sobre la violencia que se aprecia en los videos que circulan en redes, donde se ve a Palazuelos siendo testigo de la diligencia, el actor dijo: “Si hubo violencia o no hubo violencia, yo soy ajeno a eso, yo simplemente estaba en la diligencia como estaba todo el mundo ahí, a mí no me ves ni metiendo mano, ni jaloneando, incluso se escucha mi voz diciendo que no le peguen a una persona”, contó. Por último, reveló que, aunque, de primer momento, fue un oficial hombre quien sacó del vehículo a la mujer, sus refuerzos femeninos arribaron rápidamente: “Primero la sacó un policía, pero inmediatamente la tomaron mujeres policías que fueron quienes la resguardaron todo el tiempo. En la parte de atrás venía un tiempo muy violento que recibió a patas a la policía, por eso tuvieron que sacarlo entre varios”, comentó sobre el otro hombre que aparece en el video.