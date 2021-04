Jacky Bracamontes abre su corazón sobre la muerte de su amiga Karla Álvarez: ‘Fue muy duro’

Siempre discreta, a lo largo de su carrera Jacky Bracamontes se ha caracterizado por ser muy cuidadosa a la hora de hablar de terceras personas y más, si estas, tienen un lugar especial en su corazón, tal es el caso de la fallecida actriz Karla Álvarez. Por primera ocasión, la actriz habló de lo difícil que resultó para ella lidiar con la repentina muerte de su colega a quien conoció gracias a la profesión y con quien en la ficción interpretó a unas hermanas. Con mucho cariño, la esposa de Martín Fuentes recordó varias anécdotas con su amiga a quien describió como una persona muy linda. Desde Miami, ciudad donde se encuentra viviendo desde el inicio de la pandemia, la conductora de Netas Divinas abrió su corazón al recordar a su cómplice de profesión.

Jacky habló de Álvarez durante una entrevista con People en Español en la que estaba hablando de una de las escenas más difíciles que le tocó hacer en la pantalla chica: “Me tocó hacer escenas que disfruté mucho. Mi hermana, Karlita Álvarez, en paz descanse, iba a tener un bebé (en la ficción), estaba una tormenta en Tabasco tremenda, entonces, yo no podía llegar, se me descomponía el coche, me bajo, me enlodo, término nadando en el río, llego a la haciendo donde vivíamos con esos ventiladores gigantescos, lluvia simulada”, narró la actriz quien aseguró que en ese tipo de producciones se sentía como “heroína de Hollywood”.

Después de mencionar a Karla, fue cuestionada sobre cómo tomó la noticia de su sensible de la actriz, el 15 de noviembre de 2013: “Fue un shock, fue muy duro”, comentó la actriz sobre el tema del fallecimiento de su amiga a quien describió como una persona muy alegre: “Karla era una persona tan linda, tan sentimental. Llegaba y nada más de verte platicaba contigo y ya te quería abrazar”. Por último, Jacky confesó que tienen un lindo recuerdo de las ocasiones en las que compartió en set con Álvarez: “Fue muy lindo trabajar con ella, platicar con ella, compartir tantas horas con ella”, aseguró Bracamontes.

El Burro Van Rankin, también la recuerda con cariño

La repentina muerte de Karla Álvarez impactó a varios miembros del medio del espectáculo quienes la recuerdan como mucho cariño, tal es el caso de Jorge El Burro Van Rankin, con quien la actriz sostuvo un noviazgo luego de ser flechados por Cupido en la casa de Big Brother. El año pasado, el conductor habló en la sección de Hoy A Corazón Abierto, de su relación y de cómo lo afectó su partida: “Karla Álvarez, en paz descanse, y lo digo con todo el respeto. Yo a Karla Álvarez no tienen una idea de cómo la llegué a adorar. Fui un pasado de lanza al principio (…) ahí yo no quería a nadie porque era un desastre yo, pero después me cortaba cada semana y yo ni comía, cuando me cortaba yo creo que fueron los peores momentos de toda mi vida”.

Aunque en su noviazgo vivieron altas y bajas, al final de la relación, el conductor y la actriz consiguieron terminar muy bien: “Cuando me enamoré de ella fue en Big Brother, saliendo, fuimos novios dos años, cortábamos a cada rato”, recordó. En aquella conversación también reveló que fue gracias a una de esas decepciones amorosas fue que conoció a su actual esposa Magda Bleizeffer con quien su camino se cruzó durante una salida con su amigo Arath de la Torre: “Nos fuimos a la Condesa, al bar de un hotel y ese día conocí a la persona con la que llevo 13 años y es la madre de mis hijas”, contó.