Eduardo Santamarina y cómo asumió la paternidad al unir su vida a la de Mayrín Villanueva

Los años de matrimonio junto a Mayrín Villanueva, le han permitido a Eduardo Santamarina disfrutar de una de las facetas que tanto le apasionan; la de ser papá de cinco hijos: Roberto y Miguel, -los gemelos a los que tuvo de su relación con Itatí Cantoral-, así como de Romina y Sebastián, a quienes su esposa procreó con el actor Jorge Poza, una dicha que fue mayor con la llegada, tiempo después, de Julia, la primera hija en común de los actores. Y aunque hoy conviven casi todos bajo el mismo techo, el veracruzano reconoce que tanto él como la intérprete tuvieron que adaptarse a las circunstancias, trazando algunos planes para que todo fluyera en armonía al conformar una gran familia, algo que pudieron conseguir desde el primer instante.

En entrevista con Yordi Rosado, el galán de telenovelas reveló cómo se dieron las cosas cuando él y Mayrín decidieron hacer una vida juntos, situación que los llevó a organizarse de manera consciente para brindar a sus hijos toda la estabilidad necesaria, en espera de que los niños pudieran acoplarse a la nueva etapa que estaban por comenzar a escribir. “Ya cuando se divorciaron (Mayrín y Jorge) dijimos: ‘Vamos a buscar un lugar neutral, no te voy a traer a esta casa’, porque también ahí en esa casa es en la que yo había vivido con Itatí, entonces conseguimos otra casa y empezamos ahí sí de cero nuestra relación, ella con sus hijos, yo con mis hijos, y esa era una parte obviamente que a los dos nos ocupaba, -no nos preocupaba-, nos ocupaba, pero gracias a Dios eran muy chicos… entonces entraron e hicieron clic muy padre…”, reveló.

Tras compartir esta anécdota, Eduardo reiteró lo importante que ha sido para él asumirse como papá de cinco hijos, aunque teniendo muy clara la postura que mantiene frente a Romina y Sebastián, por quienes tiene un inmenso cariño. “Con Romina y con Sebastián, para educarlos, tienen su mamá y su papá, yo no soy su papá, entonces eso me costó los primeros años y ya después lo entendí, hablando obviamente con Mayrín y ya hoy te puedo decir que al margen, igual: ‘Me necesitas, entro’, o ellos también me necesitan, ahí estoy, pero yo no los educo, para eso están su papá y su mamá y nos ha funcionado muy bien…”, dijo.

Al hablar de cómo se ha dado esta situación, Eduardo también dio detalles de cómo está conformada actualmente su familia, mostrándose al mismo tiempo muy conmovido por lo rápido que sus hijos han crecido. “Vivo (con) Mayrín, Romina, Sebastián, Julia y yo, (los gemelos) están con su mamá. Un fin de semana en la casa estamos los siete, y un fin de semana nada más estamos Mayrín, Julia y yo, y la casa es otra… Roberto, por ejemplo, ya no está aquí viviendo en México, está en Guadalajara, entonces ya también empiezan a volar…”, confesó el actor, que atraviesa por una de las etapas de mayor estabilidad en su vida.

¿Qué dijo de Jorge Poza?

En la entrevista con Yordi, Santamarina también habló del primer encuentro que tuvo con Jorge Poza, ex de Mayrín, y de cómo ambos, sin ser necesariamente amigos, han asumido con madurez el curso de toda la situación. “Nos saludamos, un saludo diplomático, muy de cortesía y hasta ahí, cruzamos dos o tres palabras algo de la rutina, alguna babosada por ahí, pero nunca con esta cosa de rivalidad, al menos no de mi parte, porque no hay culpables. En una relación hay responsables, no qué no hice, más bien qué dejaste de hacer, fue un rollo de ellos dos, ellos lo hablaron y entro yo. Porque eso de ‘me arrebató, me quitó’ no, nadie le quita nada a nadie…”, señaló.

