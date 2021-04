¡El primer cumpleaños con ella! Juanpa Zurita celebra sus 25 años al lado de Macarena Achaga

Después de confirmar su relación hace unos días, Macarana Achaga y Juanpa Zurita ya no ocultan su amor en redes sociales. Luego de gritarle al mundo que están enamorados con una foto en la que aparecen dando un beso mientras disfrutan de la espectacular vista del Pico de Orizaba, en Veracruz, los actores protagonizaron su segunda foto romántica en Instagram, se trata de una que captaron durante el cumpleaños del influencer quien, este 29 de marzo, celebró sus 25 años en compañía de su familia y de su novia. Aunque son pocos los detalles que se saben de la relación entre los actores, se presume, que pudieron ser flechazos durante la grabación de la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie, donde él da vida a Alejandro Basteri, hermano de El Sol, y ella a Michelle Salas, hija mayor del cantante.

A través de Instagram, Juanpa compartió varias fotos y videos de cómo celebró su cumpleaños en Punta Mita, en la Riviera Nayarit, donde disfrutó, por primera ocasión de una fecha como esta, en compañía de Macarena Achaga. Como parte del festejo, el cumpleañero posó para una sesión de fotos en la que también vimos a su familia y a su novia, todos vestidos de blanco: “25. ¡Madre mía! Oficialmente es un cuarto de siglo! Qué fuerte, pero qué bello. Este año lo he dedicado a mi alma y cuerpo. Amistades y familia. Estoy feliz, pleno y con más ganas de vivir todo eso que aún no he hecho, rodeado de gente que amo y siempre con ustedes en el camino. Gracias por sus mensajes e intenciones que recibo con mucho amor”.

Juanpa finalizó su reflexión de cumpleaños con la frase: “Jamás me voy a cansar de decir que el mejor regalo que me han dado son ustedes. Gracias por darme un motivo de existir, inspirar y siempre, siempre elevar la barra. Por 25 años más de romper las reglas, de cambiar el juego, de ser disruptor y actuar con el corazón. ¡Los amo!”, le escribió el influencer a sus más de 25 millones de seguidores en esta red social. Zurita acompañó este texto de un álbum de fotos al lado de los suyos y en el que destaca una romántica foto al lado de Macarena a quien vemos muy compenetrada con su familia política que ya la ve como una integrante más.

El influencer y los suyos disfrutan de unos días en la playa donde han dado lecciones de disciplina respetando sus horarios de entrenamiento, tal como lo hizo la mamá, la hermana y la novia de Juanpa quienes aprovecharon las primeras horas de esta mañana para ejercitarse juntas, tal como lo compartió Zurita en una de sus historias. En otras publicaciones vemos como Juanpa es ayudado por su novia para proteger su piel pues, recordemos que hace unas semanas, durante su visita al Pico de Orizaba el influencer resultó con quemaduras por no aplicar bloqueador solar al momento de subir, por lo que, para su visita a la playa, Macarena le aplicó directamente sábila en el rostro.

Macarena, una más de los Zurita

En este nuevo viaje familia con motivo del cumpleaños de Juapa, Macarena dejó claro que no sólo la conquistó el influencer, también de los papás y hermanos de su novia, con quienes ha disfrutado de esta visita a la playa donde ha posado para varias fotos al lado de los Zurita. Fue precisamente la mamá de Juanpa, la señora Tere Arellano quien presumió una imagen de su familia en la que destaca la presencia de su nueva nuera, Macarena quien, a tenor de la imagen está feliz compartiendo con ellos y disfrutando de esta linda etapa en el noviazgo con Juanpa.