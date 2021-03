Adamari López al hablar de su pasado junto a Luis Fonsi: 'Uno tiene que soltar y dejar ese rencor'

Hace más de una década, la vida de Adamari López dio un giro inesperado, cuando en medio de una difícil situación de salud, atravesó por un proceso de divorcio, al concluir su relación sentimental con el cantante Luis Fonsi, un episodio que la presentadora ha dejado atrás, para enfocarse de lleno en las cosas positivas, lejos de cualquier resentimiento o rencor. Precisamente, la también actriz, -que en 2019 se reencontró públicamente con su ex-, ha revelado parte de ese duro proceso al que se enfrentó, en el que la fe y su familia jugaron un papel muy importante, sin dejar de mencionar el apoyo profesional que en su momento recibió, algo que le permitió tener mayor claridad sobre el camino que debía seguir.

A corazón abierto, Adamari habló en una reciente entrevista de cómo se fueron dando esos acontecimientos, una etapa en la que percibió todo desde otra perspectiva debido a su manera de pensar. “Pude salir de eso muy bien, y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas, cuando de repente me llega el divorcio, un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer en aquel momento…”, dijo durante una charla con María Celeste Arrarás para su canal de YouTube. “En ese momento yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me doliera, me agarré mucho de papá Dios, de mi familia que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar a un psicólogo, porque todas esas cosas que yo quería guardar para no hablármelas a mí misma y para no enfrentarlas, me estaban afectando…”, confesó.

Con el paso del tiempo, Adamari pudo tener mayor certeza de cómo enfocar su sentir, lo que le permitió liberarse y asumir su separación como una oportunidad para el cambio. “Uno tiene que soltar y dejar ese rencor, ese dolor, eso que he vivido, y más sabiendo que la persona a lo mejor que estuvo involucrada no hizo nada con el sentimiento o el mal deseo de hacerme daño, pero al yo guardarlo tanto, a lo mejor no me dejaba ver las cosas con claridad… Hay cosas que pasan, que la otra persona tampoco quiere y que no hay que obligar, entonces ya se deja ir y se abren los brazos para todas esas cosas nuevas y maravillosas que uno puede recibir de la vida…”, reveló.

¿Cómo es hoy la vida de Adamari?

Tras un tiempo de aquella etapa de fuertes cambios y adversidades, Adamari hoy hace un balance de su vida, enteramente agradecida por la fortaleza que le permitió ponerse de pie para seguir dando pasos firmes, cumpliendo cada uno de sus sueños no solo profesionales, sino también personales, esto junto a su amado prometido, Toni Costa. “Me veo tan feliz, tan realizada y con tantas cosas que yo deseaba en esa vida, cumplidas en otra, y de una manera mejor… Hoy tengo la dicha de poder tener la familia que deseé, con una hija, que había luchado, que había querido, y que no se dio en el momento en que yo quería, sino en el que Dios decidió que era correcto para mí…”, comentó.

Finalmente, Adamari reconoció que hoy mira todo en retrospectiva como un gran aprendizaje, dando muestra de la mentalidad que en este instante rige su pensamiento, algo que se ve reflejado en su día a día en casa, cobijada por los suyos y recibiendo el cariño del público. “Así he ido superando esas cosas, agradecida por lo que pude aprender, deseándole lo mejor a todas esas personas que estuvieron en ese camino para que hoy día sea yo una mujer más fuerte, más luchadora, más echada para adelante sin rencores, sin dolor, sin lastimarme yo misma, y pensando que eso que dejé ir no me pertenecía a mí…”, aseguró.

