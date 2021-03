'Es definitivo', Raúl Araiza confirma el fin de su noviazgo con María Amelia Aguilar

La vida sentimental de Raúl El Negro Araiza ha vuelto a dar un giro que ha tomado por sorpresa a sus fanáticos, luego que el conductor del programa Hoy confirmara su ruptura amorosa con María Amelia Aguilar, la psicóloga con la que recientemente había celebrado un año de noviazgo. A pesar de todo, el también actor reconoce que la decisión fue tomada de común acuerdo, revelando incluso los motivos detrás de esta situación que los ha llevado a tomar caminos separados, esto sin la posibilidad de una reconciliación, según dijo en una reciente entrevista. Tan sincero como suele ser, el intérprete ha hablado de este aspecto personal, así como de los planes que tiene trazados para continuar durante los próximos meses, pasando la página de este episodio del que sus fanáticos fueron testigos gracias a sus constantes publicaciones en redes sociales.

A corazón abierto, El Negro se tomó un tiempo para aclarar todo, pues recientemente surgieron rumores en los que se aseguraba que su romance con María Amelia había acabado. Fue así como a pregunta expresa, el presentador decidió poner punto final a las especulaciones. “Te lo confirmo, no hubo terceras personas ni abusos, el motivo principal por el que ambos tomamos esta decisión fue mi trabajo. Claro que no puedo echarle la culpa a lo que me da de comer, pero esa es la razón…”, explicó el intérprete en entrevista con TV Notas, haciendo énfasis en el actual estilo de vida que lleva, enfocado en la actuación y la conducción en televisión, por lo cual asegura no tener horarios ni descanso. “Ella me conoció en este medio”, agregó.

Al ahondar en sus palabras, Araiza destacó lo mucho que el tiempo fue importante en su relación, algo que ambos conversaron en su momento y asumieron con total madurez. “Nos sentamos a conversar sobre la situación laboral y personal actual de ambos, pues tomamos decisiones que ya no nos permitían estar tanto tiempo juntos. Acabamos de cumplir un año de novios, todo iba bien, con problemas normales, pero lo del tiempo era muy importante, y con todo el dolor del mundo y el amor que nos tenemos, decidimos que lo mejor era terminar la relación…”, declaró a la publicación antes citada, destacando que ambos dieron este paso en el mejor momento.

¿Qué opina de una reconciliación?

En medio de todo lo acontecido, Raúl Araiza tiene muy claro del rumbo que tomará su vida en próximos meses, pues a la par de su trabajo en la conducción, ha retomado su carrera en la actuación, ahora con un personaje en la telenovela La Desalmada, producción encabezada por El Güero Castro. Debido a ello, reconoce, las circunstancias han dado un giro definitivo. “Por fortuna tuvimos mucho porque nuestro noviazgo empezó prácticamente en la pandemia… pero a mí el tiempo ya se me acabó y en próximos meses estaré con trabajo intenso…”, confesó, señalando que además iniciará con las grabaciones de una serie. “María Amelia me preguntó en qué momento la iba a ver y no supe qué responderle, por eso el rompimiento es definitivo…”, dijo.

Eso sí, El Negro reconoció que María Amelia le devolvió las ganas de amar y de querer estar con alguien, algo que fue posible a lo largo de estos meses, en que se dejaron ver muy románticos disfrutando de varias escapadas, así como de convivencias familiares. Recordemos que incluso la psicóloga recibió con él y las hijas del actor el Año Nuevo, reunión que dejó al descubierto parte de los lazos de convivencia que lograron forjar, a tal grado que al momento de su ruptura lo hicieron de una manera bastante emotiva. “Nos abrazamos, nos pedimos perdón por todo lo que pasó, lloramos mucho y nos dimos las gracias…”, reveló a la publicación antes citada.

