De fan a esposo, cómo Eduardo Santamarina se enamoró de Mayrín Villanueva antes de conocerla

Con el paso de los años, la historia de amor entre Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva va cobrando fuerza, convertidos en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. Sin embargo, en el pasado, sus vidas discurrían de manera distinta, pues mientras ella enfrentaba un proceso de separación del actor Jorge Poza, el veracruzano se encontraba soltero, aunque seguro de que la intérprete de telenovelas, -con la que recientemente celebró 12 años de matrimonio-, era la mujer de su vida. Desde ese instante, las cosas comenzaron a tomar su debido curso, hasta que finalmente fueron flechados por Cupido, un compromiso del que hoy el galán habla con total orgullo, enteramente enamorado de la mujer con la que además decidió formar una bella y gran familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tras recordar el camino que recorrió previo a encontrar la estabilidad sentimental, Eduardo reconoció cómo la belleza de Mayrín logró cautivarlo desde el primer instante, algo que lo convirtió en automático en uno de sus más fervientes admiradores y que incluso cambió su manera de pensar. “Yo decía: ‘Rogarle a los santos, pero a una mujer qué le voy a rogar’, y mira cómo uno luego se traga esas palabras, porque luego con Mayrín, mi esposa, como fan, poniendo fotos, recortes, porque no tenía fotografías de ella y estaba yo, y sigo estando tan enamorado. Yo la veía y decía: ‘Esta es la mujer de mi vida’, que entonces yo los portarretratos que tenía en mi casa, agarré la revistas donde salía ella y las puse en todos los portarretratos, eso llegué a hacer (saqué recortes) del ¡HOLA! y de todas las revistas que había…”, dijo en entrevista con Yordi Rosado.

Durante la charla, Santamarina también abrió su corazón sobre la simpática anécdota de lo que aconteció previo a iniciar su romance, cuando ambos solo convivían como compañeros de profesión en los foros de televisión. “Le cantaba la de Lástima que seas aneja, le cataba esa, obviamente esos como mensajes subliminales…”, reveló, para luego hacer énfasis en como todo comenzó a cobrar sentido, hasta que la chispa del amor surgió de un momento a otro. “Empezamos a andar, gracias a Dios, ya al final obviamente los chismes y revistas, ellos juraban que empezamos a andar desde antes, pero la realidad… de que ya fue al terminar…”, explicó el galán, quien siempre se ha distinguido por la sinceridad con la que aborda temas de su vida personal.

VER GALERÍA

La consolidación de un noviazgo

En una atmósfera de entera confianza, Eduardo habló de cómo todo se fue transformando de manera inmediata, a tal grado de que, en menos de lo esperado, ya estaban compartiendo una vida juntos, por lo cual no dudaron en tomar la decisión de llegar al altar. “Fue algo tan fuerte que te digo, no hubo antesala, no hubo noviazgo, no hubo nada. Nosotros terminamos en octubre, en diciembre ya estaba embarazada y en febrero del siguiente año yo ya me estaba casando… nos casamos porque dijimos: ‘Por supuesto, con los ojos cerrados’…”.

Y claro, el intérprete de telenovelas como Yo Amo a Juan Querendón o recientemente Buscando a Frida, no olvidó narrar a detalle lo que ocurrió durante esa noche, en que Mayrín acudió a su casa de soltero, cita en la que descubrió los retratos que el galán guardaba de ella. “El primer día que yo la llevé a la casa y ve los portarretratos con las fotos de ella, le encantó, no lo podía creer. Nada (le conté), hasta que la llevé, cenamos sushi esa noche… no daba crédito… (le dije), tal cual: ‘Bienvenida, esta es tu casa’, porque era mi casa de soltero…”, reveló, para luego hacer énfasis en todo el apoyo que le brindó durante su proceso de separación de Poza, aunque él siempre manteniéndose al margen.

VER GALERÍA