¿Quién es la guapa actriz que podría dar vida a Mariah Carey en ‘Luis Miguel: La Serie’?

Todo está listo para el próximo estreno de la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie, el 18 de abril, por la pantalla de Netflix y poco a poco se han ido revelando detalles de lo que veremos en esta estrega. Después de que se dio a conocer el trailer donde se deja ver los temas que se tocarán en esta parte de la historia, como la relación del cantante con su hija Michelle Salas y su ascenso a la fama internacional, se sabe que en esta parte de la narrativa también se contará uno de los capítulos amorosos más recordados de El Sol, su romance con Mariah Carey quien se dice podría ser interpretada por la actriz Jade Ewen quien, además de parecerse mucho físicamente a la intérprete de Heroe, también comparte su pasión por la música.

Aunque en la lista del nuevo elenco que se incorporaría a esta segunda entrega no se mencionó su nombre, durante las grabaciones en la Ciudad de México, se vio a la joven actriz realizar una secuencia con Diego Boneta en la que convirtieron la locación en Aspen, Colorado, un destino que la pareja solía visitar con frecuencia y que en la vida de Mariah continúa siendo una constante. Tras las imágenes difundidas por el programa Ventaneando, se supo que la actriz que participó en esta secuencia se trata de la actriz británica Jade Ewen, de ascendencia jamaiquina, quien saltó a la fama en su país tras su participación en el Festival de la Canción de Erovisión, en 2009, de acuerdo con información de Milenio.

En sus redes sociales, la joven no ha hecho ninguna mención de este proyecto, pero sí se ha dejado ver con un look muy parecido al de Mariah en la época en la que fue novia de él sol. Rizos muy definidos y atuendos casuales llaman la atención en su perfil de Instagram donde también ha expresado su admiración de la cantante, de hecho, en un post donde compartió la foto del libro de Carey reveló que es ella quien la inspiró para seguer sus sueños en la música: “Mi ídolo absoluto. Mi razón para cantar y mi mayor inspiración. Su fuerza, talento y fe son incomparables. ¡Qué reina absoluta!”, escribió la actriz como descripción de esta foto.

Hace un par de semanas, Diego Boneta fue cuestionado sobre quién sería la encargada de dar vida a Mariah Carey en la serie, un misterio que no quiso revelar y solo se limitó a decir: “Muchísimas gracias por su cariño y estén al tanto para la segunda temporada que no saben las ganas que tengo de que la vean, le estamos echando más ganas que nunca”, comentó a las cámaras de Ventaneando hace un par de semanas. Cabe mencionar que en el tráiler oficial no aparece ninguna secuencia con Jade, pero es un hecho que el guion marca varias escenas en la época en la que Luismi y Mariah se convirtieron en el centro de interés de la prensa, pues fue en aquella época en la que el cantante decidió hacerse cargo de su hermano menor Sergio, quien también aparece en esta parte.

La relación con su hija

En esta nueva entrega también destaca un tema en la vida de Luis Miguel que ha causado mucho interés entre su público: su relación con su hija Michelle Salas. Tal como se anunció, cuando se dio a conocer el elenco de esta segunda temporada, será la actriz Macarena Achaga quien dará vida a la influencer de moda con quien Boneta realizó una escena, que aparece en el primer teaser, en el que la joven lo cuestiona por no haberla reconocido. Como ocurrió en la primera temporada, esta ocasión también se tocaran dos momentos en la vida del cantante: “Contada en dos líneas de tiempo y con una trama que explorará las dificultades que enfrentó Luis Miguel para balancear su vida familia y profesional”, se lee en el comunicado de Netflix donde se adelanta que los 8 capítulos de esta nueva temporada se irán estrenando todos los domingos a partir del 18 de abril.