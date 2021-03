En medio de varias incógnitas, los actores de ‘Monarca’ se despiden del proyecto

Esta semana la serie Monarca se convirtió en tendencia debido a la noticia, sin confirmación, de la cancelación del proyecto que cuenta con dos temporadas disponibles en Netflix. Esta información fue replicada por varios actores que formaron parte de este exitoso proyecto quienes, según dejaron ver, hasta el momento no han recibido una notificación oficial de que la serie llegó a su fin. A falta de información, Osvaldo Benavides fue de los primeros en pronunciarse en sus redes sociales donde ante la ola de rumores del fin de Monarca se despidió de Andrés Carranza. Siguiendo los pasos de Osvaldo, Irene Azuela también utilizó su cuenta de Instagram para decirle adiós a este proyecto del que también se despidió Juan Manuel Bernal quien aseguró que la decisión no estuvo en las manos del elenco.

En medio de una serie de dudas, los actores confirmaron que la serie no tendrá una tercera entrega por lo que la historia de los Carranza quedará inconclusa, ¿las razones?, aparentemente ninguno las conoce. Con una imagen de su personaje en la historia, Osvaldo Benavides se despidió: “Ante la falta de noticias… me voy despidiendo de Andrés Carranza. Qué grato proyecto. Gracias por todo @Monarcalaserie y a todos los que estuvimos ahí. Qué orgullo haber participado. Sale bye”, escribió el actor provocando la reacción de sus compañeros de reparto, Irene Azuela y Juan Manuel Bernal.

Luego de que Osvaldo Benavides dejó entrever que no tenían muchos detalles por qué se tomó esta decisión, Juan Manuel Bernal reafirmó que el elenco no conoce las razones de la cancelación: “¡Qué orgulloso haberlo hecho con todo este maravilloso crew! Eso no me lo quita nadie. Y la enorme satisfacción de darle al espectador un producto de primer mundo, como pensamos que merecía toda Latinoamérica. Te quiero bro. Adiós a los Carranza. Te abrazo”, escribió Juan Manuel quien también se manifestó en la despedida de Irene Azuela donde dejó ver que fueron los productores quienes pudieron haber decidido no continuar.

Irene Azuela también quiso dedicar un post a su personaje en Monarca quien recibió muy buenas críticas por esta interpretación: “Hay historias que terminan aunque no concluyan. Así, Monarca que para mí es inolvidable. Una colaboración con gente que admiro, un set lleno de humor y respeto, un cast cariñoso y un crew de primera. Me quedo con la satisfacción de que hicimos una serie de calidad para presumir aquí y en otros países. Ahora nos toca inventarnos un final, a ustedes que la vieron y a nosotros que la hicimos”, escribió la actriz haciendo referencia a que la historia quedó inconclusa.

¿Quién decidió la cancelación?

En el post de Irene Azuela, Juan Manuel Bernal respondió con un texto en el que dejó ver cuál podría haber sido la razón de la cancelación: “¡Estás en mi corazón carnalita! Los Carranza nos deja un gran sabor de boca. Orgullosos de lo que hicimos. Al público le digo que la decisión no está en nuestras manos. El que paga manda. Aquí y en china, ¿no?”, escribió. Monarca es una serie producida por Salma Hayek en sociedad con los hermanos Billy y Fernando Rovzar. Hace un año, Salma visitó nuestro país para presentar este proyecto del que se dijo muy satisfecha: “Lo que más me gusta es que nos haga sentir orgullosos de que está hecho en México y no sabes cómo me llena de felicidad”, comentó la productora a las cámaras de ¡HOLA! Tv.