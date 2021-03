Aislinn Derbez y su sincera plática con su hermano José Eduardo: 'Somos muy diferentes'

Para Aislinn Derbez no hay nada más importante que la familia, por tal motivo la relación que ha construido a lo largo de los años con sus hermanos es uno de los aspectos de los que más se siente orgullosa. Precisamente, la actriz se ha apoyado de ellos para dar forma a sus sueños y proyectos, como ha ocurrido en esta ocasión, en que ha tenido como invitado en su espacio, La Magia del Caos, nada más y nada menos que a José Eduardo, quien ha sido uno de sus mejores cómplices en varias etapas de su vida. Sin embargo, ambos han reconocido que por un tiempo estuvieron distanciados, aunque han pasado la página de ese capítulo, haciendo énfasis en lo distintas que son las personalidades de cada uno de ellos, lo que ha dado a su convivencia un matiz muy especial.

Durante la íntima charla entre hermanos, Aislinn se sinceró con José Eduardo al describir la manera de ser de ambos, algo que en su momento los llevó a mantenerse distantes, aunque hoy la unión que prevalece entre ellos es algo que han aprendido a valorar del todo. “Siento que como que teníamos dos personalidades completamente opuestas, yo me empecé a volver como mucho más en mi onda, era yo muy profunda y que la vida. A ti te parecía que mi vida era de h..., hasta me decías que era la persona más hippie y tú eras como todo darketo…”, comentó entre risas la protagonista de La Casa de las Flores. De inmediato, José Eduardo respondió a su hermana, afirmando que incluso Vadhir tiene una personalidad distinta. “Realmente si te pones a pensar, quitando a Aitana, los tres somos muy diferentes. O sea, es agua y aceite los tres, sí brinca mucho, muy cañón. Está padre pero sí, para mí todo ese rollo hippie y ese rollo del incienso y yo y el Dalai Lama y somos uno mismo, para mi es como (aburrido)…”, reveló.

De lo más relajada, Aislinn además reconoció la gran habilidad que tiene José Eduardo para socializar, pues mientras él prefiere las fiestas, ella se inclina por permanecer en casa, tranquila y enfocada en aspectos más personales. “Yo sé que somos como súper distintos y como que también las cosas espirituales me encantan, voy a terapia y todo eso, y tú eres completamente al revés. Tú eres de fiesta, de reunión, eres más social, yo soy cero social, yo soy súper hermética, como que yo nunca salgo a ningún lado, no voy a fiestas… en eso sí como que también nos empezamos a separar muchísimo… cada vez que quería tener una plática contigo tú me mandabas pero al hoyo…”, comentó entre risas.

La otra razón de su distanciamiento

Entre sus confesiones, y luego de que Aislinn evocara aquel periodo de su adolescencia en el que se dio el distanciamiento con José Eduardo, su hermano explicó otro de los motivos por los cuales él cree que esta situación comenzó a darse. “Yo siento que nos alejamos en una p… que nos pusimos tú y yo, y me acuerdo perfecto que yo iba manejando, tú ibas de copiloto. Me acuerdo perfecto que empezamos a netear en el coche… yo empecé a tirarle a mi papá mala onda, y tú lo empezaste a defender… fue un camino de Polanco a Pedregal, horrible… unos diez años, yo creo de eso… creo que a partir de esa plática nos distanciamos mucho…”, contó el actor.

Por su lado, Aislinn explicó el por qué de su reacción, una visión que asegura ha cambiado por completo en este momento de su vida, en que ha reconfigurado sus relaciones familiares, sintiéndose más libre y dispuesta a vivir en armonía. “No fue tan pelea, creo que en esa parte de mi vida, cuando yo estaba por ahí de mis veintes, sí se me hacía como un poco injusto que tú tuvieras esta parte como de víctima de: ‘Mi papá nunca me vio, nunca estuvo ahí’… tal vez yo lo viví diferente… Sí sé que (mi papá) se la pasaba trabajando también mucho, pero como que yo era defensora de mi papá…”, confesó, dando muestra de la grata convivencia que mantiene con sus entrañables hermanos, más allá de lo que hace distintos a cada uno.

