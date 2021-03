'Te amo mami', Lucero Mijares y su cariñoso mensaje dedicado a su famosa mamá

A poco más de un mes de que Lucero Mijares abriera su cuenta de Instagram, la joven ya es toda una celebridad en esta red social. Con más de 70 mil seguidores, la hija de Lucero y Mijares, compartió con sus fans una entrañable imagen de su infancia, al lado de su famosa mamá, la instantánea estuvo acompañada de una entrañable dedicatoria. Aunque la cantante había preferido que sus dos hijos se desarrollaran alejados del ojo público, ahora que han crecido han sido los chicos quienes decidieron salir del anonimato, sobre todo Lucero Mijares quien, con las colaboraciones musicales al lado de sus padres, se ha presentado al mundo y se ha mostrado más abierta a estar en contacto con sus fans con quienes ahora está más cerca gracias a la tecnología.

Aprovechando el throwback thursday, Lucero Mijares publicó una foto del pasado con su famosa mamá que acompañó con un texto en el que deja ver lo mucho que la quiere: “#Tbt a un precioso momento con @Luceromexico. Te amo mami (no se pierdan la galleta Oreo en la boca)”, escribió la joven de 16 años al lado de la instantánea con la que ya provocó la reacción de más de 16 mil de sus seguidores, incluida su mamá quien escribió: “¡Divina! Amé la Oreo. Te amo”, al lado de varios emojis y corazones. En la imagen aparece Lucero Mijares, cuando tenía alrededor de 2 o 3 años, abrazando a su mamá por el cuello, mientras ambas lanzan una sonrisa a la cámara.

Aunque las canciones de Lucero Mijares han resultado un éxito y la joven ya cuenta con fanáticos propios, sus papás han revelado en diferentes ocasiones que no se trata de un lanzamiento musical, simplemente quisieron complacerla con su inquietud de realizar estas canciones. Mientras decide si en la música está su futuro, la joven ha querido abrir este canal de comunicación con sus fans para que conozcan un poco de su personalidad risueña, tal como lo mostró hace unas semanas cuando se autoproclamó “la dueña”, haciendo referencia a la famosa telenovela en la participó hace unos años su mamá: “La verdadera dueña soy yo jajaja. ¿Cómo ves @Luceromexico?”, escribió como descripción de una divertida foto para la que posó en un sillón que formó parte de la utilería de uno de los conciertos de su papá.

Su primer premio en la música

Aunque no es oficial su lanzamiento musical, Lucero Mijares ya se alzó con su primer premio como cantante. A principios de marzo, la joven compartió con sus seguidores que había ganado en los Fans Choice Awards 2021 en la categoría de Debut. Emocionada con la noticia, publicó: “Mi primer premio en la vida cantando. Millones de gracias a todos quienes votaron por mí, son lo máximo”. Pero Lucero no fue la única de la familia que ganó en esta premiación, su mamá y su papá también se hicieron acreedores a un premio: “Gracias de todo corazón por sus votos, gracias por su preferencia, gracias por hacer que mi @Luceromijaresoficial gane su primer premio. Estoy súper feliz y agradecida”, escribió Lucero sobre su premio y el de su hija.

Con su primer premio vino también su primera entrevista cuando el programa Despierta América la encontró en el aeropuerto y la cuestionó sobre su camino en la música: “No tengo palabras para agradecer a las personas que han seguido mi camino. Me siento muy privilegiada, porque es uno de mis mayores privilegios porque pues pienso que a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres, y me siento la más feliz del mundo”, comentó en esta improvisada entrevista que se convirtió en la primera que concede tras recibir su primer galardón en esta carrera.