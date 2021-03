¡Ya nació! Juan Soler debuta como abuelo y comparte los primeros vistazos de su nieta

La ilusión crece en el corazón de Juan Soler ahora que se hizo realidad uno de sus más grandes anhelos; el de convertirse en abuelo, una faceta de la que ya hablaba en noviembre pasado, cuando en exclusiva con ¡HOLA! TV, manifestó su alegría por esta dicha que ha sido incomparable. La buena nueva fue compartida por la hija mayor del actor, Valentina Soler, quien presentó orgullosa a la pequeña Alfonsina, que a pesar de haber nacido poco antes de lo anticipado, se encuentra muy bien, así lo expresó la joven de 29 años, que además dedicó a la recién nacida las palabras más lindas en sus redes sociales, mismas que acompañó de tiernas fotos que han conmovido desde el primer instante al galán argentino y, por supuesto, a sus fanáticos.

Con la emoción a flor de piel, Valentina dio los primeros vistazos de la bebé, tomándose un tiempo para narrar algunos acontecimientos en torno a la llegada de su primogénita, que según ha dejado saber, nació el pasado 17 de marzo. Sin embargo, todo indica que por motivos de su condición prematura, Alfonsina tuvo que permanecer recibiendo algunos cuidados, aunque por fortuna hoy todo marcha de maravilla. “17/03 Alfonsina, mi pequeña Leoncita. No pudiste esperar y saliste cuatro semanas antes, te estuvieron cuidando un par de días hasta que pudiste venir a casa con mamá y papá…”, explicó en sus primeras líneas. “Fueron días difíciles, de poder verte solo dos horas al día, llegar a casa y que no estés ahí. Pero todo pasó, y no puedo explicar la felicidad y la paz que siento, no me entra en el cuerpo…”, señaló la feliz mamá.

Valentina ilustró su profundo mensaje con un álbum de fotos de la niña, que aparece vestida con un gorrito color rosa. Así mismo, destacó el gran significado que ha tomado para ella abrazar la maternidad. “Llegaste para terminar de perfeccionar mi mundo, lo pusiste totalmente de cabeza y estoy segura que no tengo más nada que pedirle a la vida. Sos el regalo más perfecto que pude recibir. Te amo desde el primer día que supe que existías y va a ser así hasta mi último día. Gracias por llegar a mi vida y hacerme la persona más feliz del planeta.

Para concluir, la hija del galán de telenovela agradeció a su pareja, Pablo Malmierca, por apoyarla en todo momento. “Gracias a vos @pablomalmierca por ser mi compañía siempre, por estar presente en el momento más importante de nuestra vida, acompañarme en todo el proceso, hacerme sentir segura y darme calma y tranquilidad. Ahora empieza la verdadera aventura, ya ni somos dos, ahora somos tres contra el mundo, siempre juntos de la mano, como hace ocho años. Te amo infinitamente”, finalizó.

La tierna reacción de Juan Soler

Como era de esperarse, Juan Soler no tardó en dar muestra del inmenso sentimiento que invadió su corazón, retomando las fotos de la pequeña Alfonsina para compartirlas en sus historias de Instagram. Incluso, por lo que se puede apreciar en una de las postales, el intérprete se conectó en videollamada con su hija para conocer a su nieta, a quien le dedicó una breve pero profunda frase: “te amo por siempre”, la cual se puede leer en una de las animaciones con las que ilustró cada uno de los clips que mostró a sus fanáticos. Por ahora, el intérprete no ha hablado al respecto, aunque en días pasados expresó lo mucho que esta etapa lo mantenía emocionado, algo que esperó muy ansioso. “Me encuentro feliz con la noticia que me dio mi hija Valentina, de 29 años, y su marido Pablo Malmierca, que me van a hacer abuelo… una hermosa nena que viene muy bien”, dijo a ¡HOLA! TV.