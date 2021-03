Arturo Carmona da detalles del proceso legal que comenzó en apoyo a su hija

Después de que el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarial y Arturo Carmona, denunciara en redes sociales que fue víctima de abuso sexual hace cinco años, el actor habló por primera ocasión de cómo va el proceso legal que comenzó en contra del agresor de la joven de 19 años. Tal como lo anunció en un comunicado de prensa, en el que fijó su postura - “Ante la triste y lamentable situación que está pasando mi hija Melenie Carmona Villareal y por el tipo de abuso del que fue víctima… Hemos decidido tomar las acciones legales pertinentes”- confirmó que el proceso en los juzgados ya comenzó.

Sobre este tema, el actor rompió el silencio y en entrevista para Ventaneando reveló que la demanda ya está en proceso, aunque fue muy cauteloso pues por recomendación de su equipo legal no puede revelar detalles para no obstaculizar la investigación: “No puedo hablar de eso ahorita por temas de abogados no puedo hablar todavía de eso. Estamos en el proceso ya se levantó la denuncia desde el primer día y no me dejan decir mucho para no entorpecer nada”, explicó.

Arturo reiteró su completo apoyo a Melenie: “Como siempre, sabe que la voy a estar respaldando en la decisión que tome y ya sabe que la amo y que la adoro muchísimo”. El actor también hizo referencia al novio de su hija, Patrick Ogama, quien también le ha mostrado su cobijo en su denuncia pública. Sobre su yerno, el actor reconoció que le ha demostrado a Melenie mucho respeto y sobre todo apoyo en este momento: “Sí, sí es un buen muchacho y hay mucha gente que la quiere y la apoya y, en mi caso, pues soy su papá”, comentó Carmona.

El amor de Arturo a su hija

Tras la denuncia de Melenie, donde Arturo se enteró sobre el abuso que sufrió, el actor le expresó su amor y apoyo en un mensaje que compartió en Instagram que acompañó de una foto al lado de la joven: “Te quiero libre, viva, volando muy alto realizando tus sueños, sin miedos ni temores, siempre estaré ahí para impulsarte y apoyarte, estoy y estaré siempre para ti mi niña, viviendo la vida al máximo con el derecho que tenemos todos, de ser felices”. En el post donde su hija dio a conocer que con esta publicación él se estaba enterando escribió: “Con profundo dolor me entero mi amor de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo porque no lo hayas hecho”.

En este mismo mensaje, Arturo fijó su postura y dejó claro que a partir de ese momento Melenie contaría con todo su respaldo: “Hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí y que esto no se queda así. Sé que lo compartes para dejar un mensaje, el que nadie más se quede calladas. ¡Nunca más!”. En el pasado, Carmona ha dejado claro que su hija es su principal prioridad en la vida y es tanto su amor que suele conmoverse hasta las lágrimas al hablar de ella: “Yo quiero que Melenie sea una niña orgullosa de su padre toda la vida y ese es mi mejor regalo. Hasta se me llenan los ojos de lágrimas de lo orgulloso que estoy de ella, ella sabe que la amo, que la adoro y que doy todo por ella”, declaró el actor el año pasado en entrevista con el programa Sale el Sol.