Fátima Molina explica por qué tuvo que ser llevada de emergencia al hospital

En plena recta final de las grabaciones de Te acuerdas de mí su protagonista, Fátima Molina, tuvo que acudir de emergencia al hospital por fuertes dolores gastrointestinales. Después de la polémica en la que se vio envuelta al hacer frente a los rumores que apuntaba a que, supuestamente, este proyecto no tenía buena aceptación del público debido a su elección como estrella de la historia, la actriz enfrentó en días pasados otra difícil situación derivada, según dijo, del estrés provocado por las largas jornadas laborales. Tal como ocurrió cuando se convirtió en víctima de ataques, cuando su compañero de elenco Gabriel Soto y la productora del proyecto Carmen Armendáriz le mostraron su apoyo incondicional, en esta ocasión, también contó con el cobijo de todos para recuperarse.

Ya de vuelta en las grabaciones, la actriz dio detalles de lo ocurrido y habló de cómo toda la producción está trabajando fuertemente para entregarle al público un final de impacto: “Yo creo que es el estrés, han sido semanas bastante rudas de trabajo, de grabaciones de lunes a sábado, terminar hasta las 10 de la noche. Entonces, quieras que no, el domingo ya no te sabe a nada, pero estamos a punto de terminar y estamos muy contentos y eso es lo importante, que ha valido la pena completamente”, comentó en entrevista para el programa Hoy.

A pesar de esta complicación de salud, Fátima se dijo muy contenta de que este proyecto llegue a buen puerto y aprovechó para revelar que se encuentra completamente recuperada: “Me siento muy bien, ya salieron los estudios y todo perfecto y ya listos para este final, ya casi acabamos. Estamos grabando aquí justamente parte del final”, dijo. Sobre el recibimiento del público, la actriz comentó: “Estamos contentos con el resultado de Te acuerdas de mí, cada día mejor, lo estamos haciendo con muchísimo amor, con muchísimo cariño para todos y para toda la gente que está al pendiente diario de nuestra telenovela”.

La polémica que generó su protagónico

A finales de febrero pasado, en redes sociales el nombre de Fátima Molina se convirtió en tendencia luego de que comenzara a correr el rumor de que la telenovela no estaba teniendo los niveles de audiencia esperados, supuestamente, debido a que al público no le había gustado su elección como protagonista. Después de recibir algunas notas en las que se replicaba esta narrativa, la actriz tomó su cuenta de Facebook para hacerle frente a la polémica: “No tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela Te acuerdas de mí de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy ‘muy mexicana’, no lo sabía”, escribió.

En entrevista con El Gordo y la Flaca, Fátima habló de los ataques de los que fue víctima y aseguró cómo los enfrentó: “De mucho odio, muchos comentarios ofensivos y muy crueles, entonces ahí es cuando digo: ‘A ver, espérame, ¿qué está pasando?, por qué el tipo de comentarios’. Me parece que en este 2021 no está en tela de juicio. Uno puede criticar, opinar de lo que uno quiera de, si el personaje no me gusta, si la historia no me gusta, si no me gustaron los pantalones que te pusieron, si no me gustaron cómo te peinan”, dijo tajante.