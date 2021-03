Rafa Sarmiento y su conmovedora columna dedicada a su ‘gran maestro’, su hijo Iñaki

Por más de 21 años, Rafa Sarmiento ha construido una carrera impecable como periodista, su trabajo en los medios de comunicación lo han colocado como la voz de emisiones icónicas como los Oscar o los Golden Globes, pero en el terreno personal, su curriculum es todavía más importante. Desde hace 14 años está casado con Jimena Pérez, conductora de Ventaneando, con quien tienen dos hijos, Iker e Iñaki, quienes se han convertido en el gran motor de su vida. Hace poco más de un año, el matrimonio se enfrentó a una de las situaciones más retadores, pero a la vez, enriquecedoras de su historia familiar, el diagnóstico de su hijo Iñaki, de cinco años de edad, quien padece un trastorno del neurodesarrollo, padecimiento que los llevó a Madrid, ciudad en la que residen y desde donde Rafa escribió una columna en la que, con los sentimientos a flor de piel, se confesó y narró cómo ha vivido este proceso como papá.

Aunque como periodista Rafa ha escrito muchos textos, sin duda, éste se ha convertido en uno de los más especiales porque, por primera ocasión, reconoce que la situación en un principio lo colocó en un momento de mucha vulnerabilidad, no por el diagnóstico médico, más bien, por no saber cómo ayudar a su pequeño quien, gracias al trabajo en equipo que han hecho su familia, maestros, terapeutas y su propio esfuerzo, está mostrando claros avances: “Iñaki ha tenido y tiene los elementos necesarios para poder avanzar en su desarrollo y estirar más sus capacidades. Ha habido cambios drásticos. Palabras pronunciadas espontáneamente producto de la necesidad. Respuestas imitaciones, capacidades mostradas que nos indican que vamos por buen camino”, escribió en una parte de esta columna publicada en el sitio Yo también. Discapacidad con todas sus letras.

En este escrito, Rafa recordó cómo, después de dos años de desarrollo lineal, Iñaki comenzó a mostrar algunas alteraciones en su comportamiento que encendieron los focos rojos, como que dejó de pronunciar las palabras que ya había aprendido y perdió el contacto visual con ellos: “Iñaki dejó de mirarnos, de responder a su nombre, de seguir instrucciones, de obedecer a alguna orden. Entró entonces en una espiral de introspección de la cuál era difícil sacarlo o lograr su atención (…) Veía al niño cada vez más perdido en sí mismo y en desconexión absoluta del entorno. Me dolía, me provocaba ansiedad, enojo y un sinnúmero de dudas, culpas, preguntas y tormentos”, recordó Sarmiento.

Tras detectar estas señales Rafa y Jimena comenzaron un peregrinar de doctores y diferentes análisis médicos con los que fueron descartando problemas cerebrales más graves. Luego de meses muy duros en los que la incertidumbre fue una constante, por fin, comenzaron a ver la luz al final del túnel: “La desazón crecía cada vez más. Mi castillo de naipes se desmoronaba (…) Para mí era insoportable y simplemente imposible mantener la cordura. Estaba aterrado de lo que podía pasar, significar o definir en nuestra vidas y rumbos”, escribió en esta columna que tituló Iñaki, el gran maestro.

¿Por qué comparte su testimonio?

Aunque había preferido no hablar del tema con medios de comunicación, a excepción de la entrevista exclusiva que brindó a ¡HOLA! en diciembre de 2019, Rafa considera que es muy importante compartir su experiencia para levantar la mano y decirles a otros papás que están enfrentando algo similar, que no están solos: “Nunca hay que bajar las manos porque el niño jamás lo va a hacer. Jamás encontré una lectura o un texto que me dijera en qué cosas fijarme, qué cosas evitar o a nivel personal, cómo sobrellevarlo. Nunca encontré unos párrafos que me hicieran sentir acompañado, que me dieran un poco de calma”, admitió en una parte del texto. Casi al término, Rafa reconoció que esta columna la realizó con los sentimientos a flor de piel: “Me lleno de lágrimas al escribir estas letras cuyos recuerdos causan mucho dolor, pero al mismo tiempo no dejo de agradecer todo lo que me ha sucedido y he aprendido en el inter. Primer paso para ayudar a tus hijos: Ayúdate a ti mismo. Si lo necesitas, busca esa ayuda”, finalizó.