José Eduardo Derbez lleva mucho más tiempo con su novia de lo que pensábamos

Con el paso de los días, los fanáticos de José Eduardo Derbez han podido descubrir más detalles de su relación amorosa con Paola Dalay, un noviazgo que el joven ha preferido mantener alejado de los reflectores, siendo las redes sociales el único espacio en el que la pareja da breves vistazos del gran momento que viven. Y aunque él ha tratado de ser más reservado con sus publicaciones, la guapa chica ha dado una que otra pista de cómo fue tomando forma este romance, el cual sus fanáticos han podido saber, inició mucho antes de lo que cualquiera habría imaginado, así lo confirmó la modelo, quien de manera directa respondió a las preguntas de sus curiosos seguidores, que están cada día más pendientes de cómo marchan las cosas entre los dos.

Tan activa como siempre en Instagram, Paola inició una breve dinámica en la que despejó algunas dudas, sin poder evitar el hecho de que su relación amorosa fuera el tema de conversación. “¿Cuánto llevas con José?”, se puede leer en una de las historias, incógnita a la que puso punto final de una vez por todas. “De novios llevamos 1 año cinco meses”, escribió, para luego responder a más interrogantes, entre ellas otra que llamó mucho la atención: “¿Ya conoces a la ex de José Eduardo?”. Fue así como la también influencer acabó con la incertidumbre, aunque sin dar mayores explicaciones al respecto. “Solo por fotos”, dijo, añadiendo a sus palabras el emoji de una carita sonriente con corazones.

Lo cierto es que ambos se encuentran muy ilusionados por esta etapa, siendo los protagonistas de algunos posados en los que se dejan ver muy enamorados y conviviendo en compañía de sus amigos, como ocurrió hace apenas algunos días, en que Paola celebró su fiesta de cumpleaños. Ese día, José Eduardo no dejó de consentir a su chica, por lo que organizaron una comida en un restaurante de la Ciudad de México para celebrar, un instante muy especial en el que el hijo de Eugenio Derbez se dejó ver muy sonriente, sin dejar de mencionar que tuvo para su novia un lindo regalo: un dije de corazón que ella presumió con plena felicidad.

¿Por qué José Eduardo prefiere ser reservado?

A lo largo de estos días, los fans de José Eduardo también se han preguntado por qué el joven actor ha preferido mantener discreción sobre su romance, lo que se ha visto reflejado en las pocas publicaciones que ha hecho junto a su novia en las redes sociales. “Sí, es mejor de repente reservarte algunas cosas y no todo andarlo publicando ni subiendo ni nada, pero luego muchas personas creen que el subir cosas a redes significa dar amor o que eso es la importancia que le das a la pareja. De repente, muchas personas es de: ‘Tú no la subes, tú no la pones, o tú no le dices, o tú no le comentas’, y si no haces eso entonces significa que no amas a la persona, muchas personas piensan así y está pésimo eso, pero mejor alejadito todo…”, dijo en entrevista para las cámaras del programa televisivo Hoy.

Por otro lado, José Eduardo también habló de la manera en que ha tratado con Paola el tema de su posición como figura pública, y las situaciones que surgen en torno a ello, como el hecho de que ambos acaparen la atención en todo momento. “Sí adviertes, sí avisas, pero también van saliendo cosas sobre la marcha y ya vas diciendo: ‘Mira, esto iba a pasar y ya pasó, iban a decir esto y ya lo dijeron’, entonces pues ya qué, es cuestión de hablarlo con la pareja…”, explicó.

