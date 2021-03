¡Qué grandes! Ludwika Paleta sorprende con una nueva foto de sus 'cachorritos', los mellizos Bárbara y Sebastián

Pocas veces Ludwika Paleta utiliza sus redes sociales para compartir detalles de su vida privada; sin embargo, cuando lo hace, causa sensación. En ese sentido, la actriz ha sido muy cuidadosa a la hora de publicar fotos de sus hijos menores, Bárbara y Sebastián, quienes actualmente tienen 3 años de edad y quienes llegaron a su vida para darle un toque de ternura. Aunque prefiere disfrutar de sus días como mamá de los pequeños en privado, de vez en cuando, se anima a compartir imágenes de los niños, eso sí, en todas las instantáneas que ha posteado procura cuidar la identidad de los mellizos y no mostrando su rostro. Hace poco, durante una entrevista con Fernanda Familiar, la actriz recordó cómo fue el día en que nacieron sus bebés, una fecha que se ha convertido en una de las más especiales en su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Siguiendo su regla de discreción, hace unas horas, Ludwika Paleta compartió una tierna foto de Bárbara y Sebastián en la que llama la atención lo mucho que han crecido los niños quienes, en mayo próximo, celebrarán sus cuatro años de vida. La actriz aprovechó sus días en la playa para convertirse en la autora de una de las fotos más especiales de sus mellizos. Se trata de una imagen en la que aparecen sentados en una hamaca, observando la naturaleza que los rodea: “Disfrutando de mis cachorritos”, escribió la actriz sobre esta imagen donde los niños se ven muy grandes y quietecitos pasando un día bajo el sol.

VER GALERÍA

Aunque Ludwika Paleta no ha revelado dónde se encuentran, sí compartió una imagen de ella, ataviada en un bikini verde con lunares blancos, atuendo que dejó entrever que está disfrutando, con sus hijos, de unos días en la playa. “Gratitud”, escribió la actriz como descripción de la esta imagen. Hace unas semanas, en medio de la promoción de su serie Madre solo hay dos, la actriz le confesó a Fernanda Familiar que, en este confinamiento, ella está feliz de poder pasar tiempo con sus pequeños: “Yo he tenido mucho tiempo para mí, para mis hijos, eso no lo había tenido hace muchísimos años y éste fue como un momento forzado de estar con mis hijos, o sea, ahora yo no me imagino ahora que empiece a trabajar, cómo va a ser dejarlos tantas horas”, comentó.

Durante la contingencia sanitaria, Ludwika es de las artistas que prefiere verle el lado positivo a la situación y ha invertido su tiempo en casa para crear recuerdos inolvidables con los suyos: “He disfrutado a mi familia, a los que pueden estar cerca de mí. A mí me gusta estar en mi círculo de gente y no soy demasiado, ni fiestera, ni parrandera, yo soy muy de mi familia. Me encanta cocinar, me encanta darle de comer a mi familia, eso he estado haciendo estos meses, disfrutar mucho a mis hijos y a disfrutar mucho a mi marido”, le dijo la actriz a Fernanda.

VER GALERÍA

Orgullosa también de su hijo mayor

Mientras, por un lado, aprovecha el confinamiento para pasar tiempo de calidad con sus hijos menores, por otra, se ha convertido en la principal promotora de su hijo mayor, Nicolás quien, durante la pandemia, realizó su debut oficial en la música con el lanzamiento de su primer sencillo Tranzë material con el que ha tenido un excelente recibimiento. Ha sido este proyecto el que le ha impedido al joven pasar el confinamiento con los suyos, pues se encuentra trabajando mucho. A pesar de la distancia, Ludwika ha estado compartiendo también fotos al lado de Nicolás a quien aseguró echa mucho de menos: “Estoy muy orgullosa de ti mi amor, qué ganas de abrazarte mucho”, escribió a finales de febrero pasado la actriz en un post donde destaca una foto de ambos en la playa.