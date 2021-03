Gabriel Soto explica por qué la Interpol lleva la investigación de su caso

Luego de que en meses pasados su intimidad se viera vulnerada, -esto tras la filtración de un video personal-, Gabriel Soto no baja la guardia, en espera de dar con los responsables que atentaron contra su integridad. Por tal motivo, el protagonista de Te Acuerdas de Mí, ha dejado todo en manos de las autoridades, un caso legal que incluso está siendo investigado por la Interpol. Con la transparencia que lo caracteriza, el galán de telenovelas reveló las razones por las cuales esta organización internacional ha tomado la investigación, misma que está siendo llevada en conjunto con la policía cibernética. Mientras tanto, el actor busca sentar un precedente, el cual desea sirva de ejemplo a todos aquellos que han pasado por una situación similar.

Sin más rodeos, Gabriel ahondó en detalles en torno a las averiguaciones, las cuales asegura se llevan a cabo de manera minuciosa, con la finalidad de llegar al origen de este problema que personalmente le afectó de manera profunda. “Está la investigación llevando su cause y finalmente esperemos que así sea. Finalmente, todas las ligas en internet tienen pues una raíz, entonces hay que investigar y hay que dar con esa raíz para dar con los culpables…”, dijo durante una entrevista concedida a las cámaras del programa televisivo Hoy, reiterando así su confianza en las autoridades.

Al hablar sobre el proceso que se está siguiendo para esclarecer el incidente, Gabriel compartió el principal motivo por el que la Interpol ha intervenido, algo que ha llamado mucho la atención de quienes han seguido de cerca esta historia. “Está en manos de la Interpol porque hay que dar con las plataformas de redes sociales, y las plataformas de redes sociales están en Estados Unidos, entonces está trabajando la Interpol, la policía cibernética, dando finalmente con la persona que dio a la luz pública este video y violando mi intimidad…”, explicó el intérprete, quien no ha dudado en hablar de cómo ha vivido el proceso de enfrentar este episodio, del que han sido víctimas otras personas.

La firme postura de Gabriel

Lo cierto es que Gabriel Soto asume con madurez lo ocurrido, haciendo énfasis en la libertad de actuar como él prefiera en su entorno privado, siempre y cuando nadie vulnere este espacio que está dispuesto a defender, así lo dijo durante la plática retomada por el programa Hoy. “En la intimidad uno puede hacer lo que uno quiera, se puede grabar, puede hacer lo que uno quiera, el delito está en la persona que hace público un video sin el consentimiento, en este caso sin mi consentimiento y se hace una violación a la intimidad, porque finalmente eso es lo que es…”, dijo el intérprete.

Cabe destacar que para Soto, la filtración del video fue un acontecimiento que implicó un golpe a sus emociones, algo que incluso le costó trabajo abordar frente a las autoridades, tal cual lo reveló en una reciente charla para el podcast titulado Políticamente incorrecta. “No es fácil el hecho de ir a la Fiscalía, hablarlo, dar tu declaración y todo es volver a revivirlo, aquí psicológica y emocionalmente sí ha sido bien difícil. Pero confío en que la ley va a seguir su cause y que finalmente por algo se legisló y por algo tiene este castigo, sí es una violación bastante fuerte…”, aseguró. Por otro lado, explicó de qué manera enfrentó el suceso ante las personas cercanas a su círculo, quienes no dudaron en brindarle todo su apoyo. “Ya ha pasado tiempo, pero al principio me daba hasta pena salir de mi casa… La verdad es que sí ha sido bastante difícil, ha sido duro… Yo me sentí totalmente violado a mi intimidad, me sentí muy mal, me sentí muy avergonzado con mi círculo familiar, primero que nada con mis hijas, con mi pareja, con mi papá, con mis amigos, mi círculo de trabajo…”, explicó.

