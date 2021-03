Michelle Renaud da detalles de la lesión por la que necesitó sutura en el rostro

Tan activa en redes sociales como siempre, las últimas horas en las publicaciones de Michelle Renaud llamó la atención de sus seguidores una marca que resaltaba en su rostro que la ha colocado como una de las protagonistas de telenovela más bellas del momento. Como todos los días, la protagonista de quererlo todo ha estado compartiendo detalles de sus actividades; sin embargo, según dijo, ha estado recibiendo una pregunta muy recurrente y es ¿qué le pasó? En tono de broma, la actriz aseguró que esta situación ha provocado más curiosidad entre sus seguidores que su separación con Danilo Carrera o su decisión de retirarse los implantes de senos.

Con la sinceridad que la caracteriza, Michelle narró a sus seguidores lo ocurrido. Según explicó, una mala práctica dermatológica fue la que le provocó que una infección en el rostro que retiró sutura: “Oigan, no puede ser que, estoy recibiendo más mensajes de ¿qué carajos tengo aquí?, que cuando, no sé… me quité los implantes, que sí terminé, o sea, lo más importante es, qué tengo aquí. Tengo tres puntos, me tuvieron que coser”, comentó en la primera parte de su mensaje donde mostró a la cámara la lesión que, según dijo más adelante, ella se provocó al pincharse con un objeto metálico que le provocó la lesión.

Michelle continuó contando cómo fue que, sin querer, lastimó su piel al grado que le tuvo que ser retirada la parte afectada: “Me tuvieron que coser porque, como lo conté en mi en vivo, me piqué con un alfiler, nunca lo hagan, porque tenía negro y se me quedó como un tatuaje y me tuvieron que quitar esa parte de la piel. Nunca lo hagan, siempre vayan al dermatólogo”, explicó la actriz quien aprovechó para agradecer a su dermatólogo que la atendió para limpiar y retirar la zona que se lesionó con el alfiler. Tras explicar la situación, los seguidores de Michelle supieron por qué de su rostro sobresalía una marca que ahora sabemos son los tres puntos de sutura que requirió.

¿Cómo sana las heridas en pareja?

En las últimas horas, la lesión de su rostro no ha sido la única herida a la que ha hecho referencia la actriz en redes sociales. Con el objetivo de compartir con sus seguidores las herramientas disponibles para sanar el corazón, protagonizó un Live en Instagram con la psicoterapeuta Ana Mar Orihuela con quien habló de las relaciones amorosas: “Nos enseña en su libro cómo tener una relación de pareja hermosa donde los dos crezcamos sanando nuestras heridas de la niñez”, se lee en la descripción del video donde la vimos muy atenta escuchando cómo a través del trabajo interno se puede lograr una relación armoniosa.

Al final de la charla, después de escuchar hablar sobre las heridas de la infancia, Michelle compartió un poco de cómo tu pareja podría ayudarte a sanar temas de tu pasado: “Hagámonos responsables de nosotros mismo en pareja para que entonces podamos crecer, entonces, en lugar de echarle toda tu basura a tu pareja y tu pareja a ti, más bien sea un compartir sanándonos cada uno y sí creo que es súper importante que tu pareja conozca tus huellas para que no diga: ‘¡Qué loca está esta mujer!, sino, ah viene de esto, es que en su casa pasó esto y esto. No quiere decir que te tengan que aguantar todo, pero sí puede haber una empatía que ayude a sanar esa herida en lugar de estar echándole limón”, explicó Michelle.