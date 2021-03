Quién es el supuesto galán de Phoebe Dynevor, la protagonista de Bridgerton

El nombre de Phoebe Dynevor ha vuelto a acaparar titulares, aunque no precisamente por alguna noticia relacionada con su exitoso papel de Daphne Bridgerton en la serie televisiva Bridgerton, sino que ahora por los rumores de un supuesto romance con el comediante Pete Davidson, quien tiempo atrás estuvo relacionado nada más y nada menos que con la cantante Ariana Grande. Las alarmas se encendieron sobre lo que pudiera estar pasando entre ambos, luego de que este fin de semana el intérprete fuera captado de paseo por el Reino Unido, exactamente en la ciudad de donde es originaria la actriz, sitio al que llegó procedente de Nueva York, un suceso que no pasó inadvertido por aquellos fanáticos que han seguido de cerca los pasos de la guapa estrella.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIOADAS

Las noticias en torno a esta supuesta relación cobraron fuerza el pasado mes de febrero, cuando Phoebe realizó un viaje por Nueva York. De acuerdo con Page Six, la actriz tuvo que volar hasta la Gran Manzana para grabar algunas escenas de la serie televisiva Younger, en la cual participa dando vida a Claire, una ciudadana irlandesa que llega hasta el matrimonio para poder permanecer en los Estados Unidos. Sin dar mayores detalles, Dynevor solo se limitó a publicar por aquellos días una fotografía la cual pudo haber sido tomada en Brooklyn, y que además acompañó con una breve descripción. “Agradecida, tengo que estar aquí por un segundo”.

Desde ese momento, medios como Daily Mail también han reportado que la pareja podría estar pasando tiempo entre Nueva York y el Reino Unido, luego de que este fin de semana Davidson fuera visto por Altrincham, Greater Manchester, lo que llamó la atención de un fan que no perdió la oportunidad de fotografiarlo. La imagen fue subida a Facebook acompañada de un peculiar comentario: “El extraño lugar del día en Altrincham… él se está quedando con amigos en Altrincham”, según agrega la publicación que se ha viralizado en el transcurso de las horas, y la cual ilustra la postal que se dice fue tomada el pasado domingo.

VER GALERÍA

Por ahora, la noticia de este supuesto romance no ha sido confirmada por ninguno de los dos, aunque el antes citado medio británico asegura que intentaron contactar al representante de Phoebe, sin obtener una respuesta. Cabe destacar que los pasados amorosos de ambos también han sido muy comentados, sobre todo el de Pete, quien estuvo comprometido con Ariana Grande en octubre de 2018. Posteriormente, el comediante mantuvo un noviazgo con la actriz Kate Beckinsale, lo cual dio de qué hablar por la diferencia de edades entre ambos. Por su lado, se cree que la última relación de la protagonista de Bridgerton fue con el actor Sean Teale, famoso por su papel en la serie británica Skins.

La última aparición de Phoebe

Desde que cobraran fuerza las versiones sobre la relación sentimental entre Phoebe Dynevor y Pete Davidson, los paparazzi no han perdido el rastro de la estrella, quien de acuerdo con Page Six, fue vista en solitario este martes mientras asistía a la reunión de una preproducción en la ciudad de Manchester. En las imágenes de los fotógrafos se observa a Phoebe con un look muy abrigador, el cual complementó con jeans acampanados. Eso sí, debidamente protegida con careta y cubrebocas, ignorando por completo la presencia de todos aquellos que están ansiosos por captar una evidencia de este supuesto noviazgo que ha dado mucho de qué hablar.

VER GALERÍA