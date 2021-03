Tras ver vulnerada su intimidad, Gabriel Soto va contra los responsables: 'La Interpol está haciendo la investigación'

Con toda firmeza, Gabriel Soto está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, tras la filtración de uno de sus videos personales a finales de diciembre pasado, situación que no fue nada fácil de afrontar para el actor, quien ha hablado abiertamente de la ruta legal que ha seguido a lo largo de estos días, confiado en que las autoridades podrán dar con los responsables que orquestaron esta violación a su intimidad. Por tal motivo, el protagonista de la telenovela Te Acuerdas de Mí, se ha visto motivado a actuar de manera inmediata, para dar así un ejemplo a todas aquellas personas que han sido víctimas de este tipo de circunstancias, invitando a cada uno de ellos a no guardar silencio y a alzar la voz siempre que esto sea necesario.

En entrevista para el podcast titulado Políticamente incorrecta, de Alessandra Rojo de la Vega, el intérprete dio detalles de los procedimientos que ha seguido para que este agravio a su persona no quede impune, apoyándose de la recién aprobada Ley Olimpia, la cual castiga con cárcel a quienes compartan material íntimo sin el consentimiento de las personas. “Aplaudo el tema de que se haya legislado esta ley, y es muy importante para mí aclarar que yo ya levanté una denuncia. La policía cibernética ya está haciendo la investigación, ya la Interpol está haciendo la investigación…”, dijo el galán de telenovelas, convencido de que todo resultará favorable para él. “Yo ya levanté la denuncia, y la persona que se dedicó a difundir, -las personas que se dedicaron a difundir mi video-, van a tener su castigo. Que sepan en la sociedad, y la gente que me está viendo, que estén expuestos a esto, que sepan que tiene a donde ir, que sepan que tienen una ley que se llama Ley Olimpia, que los protege ante esta violación a la intimidad…”, aseguró.

Sin embargo, Gabriel reconoce que el hecho de acudir a las instancias legales para hacer la denuncia no resultó nada sencillo, pues se trataba de abordar y retomar un tema que implicó un golpe a sus emociones. “No es fácil el hecho de ir a la Fiscalía, hablarlo, dar tu declaración y todo es volver a revivirlo, aquí psicológica y emocionalmente sí ha sido bien difícil. Pero confío en que la ley va a seguir su cause y que finalmente por algo se legisló y por algo tiene este castigo, sí es una violación bastante fuerte…”, confesó.

¿Cómo se encuentra en este momento?

Con la transparencia que lo caracteriza, Gabriel también habló de cómo han sido sus días tras la filtración de su video, y de la manera en que enfrentó la situación ante su familia, sus amigos y las personas que en general conforman su entorno. “Ya ha pasado tiempo, pero al principio me daba hasta pena salir de mi casa. Tengo hijas, obviamente tuve que hablar con ellas, sobre todo con la mayor, con la chiquita está muy chiquita todavía pero con la mayor hablé y la verdad es que me sorprendió cómo tomó el tema, con una madurez increíble… La verdad es que sí ha sido bastante difícil, ha sido duro… Yo me sentí totalmente violado a mi intimidad, me sentí muy mal, me sentí muy avergonzado con mi círculo familiar, primero que nada con mis hijas, con mi pareja, con mi papá, con mis amigos, mi círculo de trabajo…”

En su charla, Gabriel hizo énfasis en el hecho de sentar un precedente, el cual pueda servir de guía a todos aquellos que busquen hacer justicia cuando su integridad sea vulnerada. “Para mí es muy importante dar este ejemplo a la sociedad, de que a las personas que les pudiera llegar a pasar algo así, hombres, mujeres, inclusive niños, adolescentes, que ya tiene consecuencias, que tiene consecuencias y tiene consecuencias graves como lo que es el difundirlo…”.

