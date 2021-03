Sofía Rivera Torres sobre la diferencia de edades con Eduardo Videgaray: ‘Ha sido un gran maestro’

Fue en septiembre de 2019 cuando los conductores de ¡Qué Importa!, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray confiaron en las páginas de ¡HOLA! para compartir con el mundo su amor. Según nos contaron en aquel entrañable reportaje, fue la convivencia en el set de televisión y un partido de tenis lo que los hizo comenzar a mirarse de forma distinta. A más de un año seis meses de haber comenzado su relación y luego de darse el “sí acepto”, en una íntima boda en la que sólo contaron con la presencia de los más cercanos, la pareja continúa disfrutando de los primeros meses de matrimonio, un tiempo que ambos han disfrutado muchísimo y del que habló la conductora recientemente en una ronda de preguntas y respuestas en Instagram donde habló de cómo la diferencia de edades en realidad jamás ha sido un problema.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sofía, quien próximamente debutará en las telenovelas en Si nos dejan, habló de cómo ha sido el matrimonio con un hombre 23 años mayor que ella: “@Eduardovidegaray ha sido un gran maestro de vida y lo amo mucho”, escribió en una imagen en Instagram. La conductora continuó revelando las razones por las cuales su matrimonio marcha viento en popa: “Pues como subí un post que me gustó mucho el otro día, yo no he escuchado jamás de nadie que el matrimonio sea fácil, pero lo que sí te puedo decir que no se me ocurre un mejor partner que yo pude haber elegido para la vida”, explicó.

VER GALERÍA

La actriz continuó hablando de cómo ellos mantienen el equilibrio en su relación: “Porque creo que el éxito en pareja consiste sencillamente en querer cambiar y en querer ser mejor persona, para ti y para tu pareja, tener la humildad de reconocer errores y de cambiar”, comentó. Tras su boda civil, Sofía y Eduardo han estado disfrutando de sus primeros meses juntos como marido y mujer, un proceso que planean realizar también una ceremonia religiosa, un evento que, según comentó ella hace unos días, planean para cuando la pandemia termine: “Tenemos pendiente la boda religiosa, pero la verdad no sé si este 2021, totalmente eso del Covid-19 y estemos todos vacunados, familiares y amigos vacunados, empezamos a planear”.

Además de la boda religiosa, Eduardo, de 51 años, y Sofía, de 28, tienen en sus planes a largo plazo escribirle a la cigüeña, un tema para el que tuvieron que llegar a un acuerdo en el que la hija jugó un papel muy importante: “Yo siempre había querido cuatro, o sea, desde bebitos, porque, obviamente, ya tenemos a La Mocosa, pero yo quería cuatro adicionales, evidentemente, no la parí, pero Eduardo se ataca y me dice: ‘Bueno, espérate a que tengas uno’ y tiene razón”, confesó hace unas semanas la presentadora en su perfil de Instagram, donde también compartió la resolución del acuerdo: “Habíamos negociado; yo quería cuatro y él quería, mínimo, dos más, entonces, negociamos tres adicionales a La Mocosa”, dijo.

VER GALERÍA

Su próximo debut en las telenovelas

En las últimas semanas, Sofía ha estado trabajando mucho, pues además de su labor en el programa que conduce con su esposo, recientemente, anunció su próximo debut en las telenovelas en Si nos dejan, historia que será protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. Sobre su personaje en esta trama, la conductora bromeó luego de que le preguntaron si ella sería la estrella: “No sé de dónde sacan que es protagónico yo nunca he hecho una telenovela antes, así que sería muy extraño que fuera protagónico, pero estoy muy contenta con las grabaciones”, comentó entre risas.