Danna Paola sobre el desamor: ‘Una persona realmente crece de un corazón roto’

Desde Madrid, España, ciudad en la que vivió durante el rodaje de la serie Élite, Danna Paola dio lecciones de sinceridad al hablar del desamor, un sentimiento que la inspiró para escribir su álbum O.K., según contó durante su visita al programa El Hormiguero donde se confesó que las rupturas amorosas, se convierten en una gran oportunidad para madurar. Recientemente, durante una entrevista con Yordi Rosado, la cantante confesó que en el pasado tuvo que lidiar con relaciones tóxicas, una situación que le trajo muchas lecciones: “Hoy en día una mujer super fuerte. Nunca más me vuelvo a callar”, comentó.

Ahora en su faceta como cantante, Danna llegó a la Madre Patria donde aprovechó su estancia para expresar su forma en cuestiones del amor: “Yo creo que todos debemos permitirnos estar mal, está bien estar mal, no huir de esos sentimientos, no querer tapar el sol con un dedo y creer que todos está bien, traer una máscara de: ‘Estoy bien, me rompieron el corazón, pero estoy bien’, no rómpelo bien. El punto es permítete estar mal, analiza, esa persona por algo, hoy ya eres una mejor persona, necesitabas pasar por esto porque era una señal del universo que nadie merece un amor ordinario que nadie necesitamos a alguien que esté ahí cuando él quiera”, explicó.

Fue justo el sentimiento del desamor la que la inspiró en su último material discográfico, un proyecto donde realizó una catarsis de varias experiencias vividas: “Por eso hice escribí este álbum justo en honor a eso y celebrarlo porque yo creo que una persona realmente crece de un corazón roto de los peores momentos de tu vida es cuando mejor lo aprendes y maduras y sales y dices: ‘Bueno reviví como el Ave Fénix”, explicó sonriente. La cantante también aprovechó su estancia en la emisión española para hablar de su decisión de dejar Élite, el proyecto que le abrió las puertas en España.

El reencuentro con sus excompañeros de aula

Durante su charla con Pablo Motos, presentador del programa, le contó cuál fue la razón por la que decidió no participar en la cuarta temporada de la exitosa serie: “Fue duro”, reconoció. La mexicana recordó cómo fue que se enteró de que habría una nueva entrega del proyecto: “Justo cuando se empieza a hablar de la cuarta temporada de Élite, esto se empezó a hablar desde la tercera, sabíamos ya cómo iba a terminar la historia y todo esto y también fue una decisión de todos los que salimos”, explicó. Por último, aseguró que en ese momento tuvo que decidir entre su carrera de cantante y de actriz: “A mí me gusta dar el 100% porque soy muy perfeccionista”, dijo.

Aprovechando su estancia en Madrid, Danna Paola protagonizó un reencuentro sorpresa con sus excompañeros de Élite Claudia Salas, Omar Ayuso y Mina Hammani quienes utilizaron sus cuentas de Instagram varias imágenes de la pequeña reunión que organizaron: “Adivinen quién está de vuelta”, escribió Danna en su perfil donde compartió un álbum en el que aparece al lado de sus antiguos compañeros de aula en la serie. La mexicana viajó a España para realizar un concierto vía streaming con el que presentará su música a su público en aquel país.