Yalitza Aparicio revela detalles del padecimiento que tuvo: 'Comenzó con una mancha'

Más allá de ser una actriz reconocida, Yalitza Aparicio disfruta de compartir con sus fanáticos algunos aspectos de su vida personal, como recientemente lo ha hecho, al revelar a través de su canal de YouTube, que tras concluir la promoción de la película Roma, -hace ya casi tres años-, se percató de que algo no andaba bien, al descubrir una pequeña mancha en su rostro a la cual en primera instancia no hizo caso, sin imaginar que el problema avanzaría en menos de lo esperado. En medio de las grabaciones de su reciente filme, la oaxaqueña se sinceró sobre esta situación que con el paso de los días comenzó a preocuparle, por lo que buscó la ayuda inmediata de un profesional, quien finalmente le explicó qué era lo que le estaba pasando.

Con lujo de detalle, Yalitza narró cómo se dieron los acontecimientos, invitando a su público a permanecer pendientes de su estado de salud y a no tomar decisiones apresuradas, las cuales solo pueden complicar las cosas. “Me salió más o menos cuando terminó el tour de Roma. Comenzó con una mancha aquí (debajo del ojo), la cual yo ignoré porque pensé que era consecuencia del acné, porque también sufrí acné… lo dejé, lo dejé, lo dejé. No supe ni en qué momento, qué pasó, cuando vuelvo a prestar atención, las manchas ya habían abarcado una suficiente parte de mi rostro… Al darme cuenta de esto quise encontrar una solución más rápida como muchos lo hacemos, sin darme cuenta de que había comenzado tan pequeño y yo lo había dejado crecer…”, dijo.

Tras percatarse de lo que estaba ocurriendo, Yalitza acudió con un médico quien finalmente le reveló el nombre del padecimiento que tiene y que ha podido controlar, gracias a la dedicación que ha puesto para seguir puntualmente su tratamiento. “Les voy a decir el nombre de lo que yo sufro, y se llama melasma. No soy la única persona que lo sufre, muchos pensarán que mi tez es morena y que no tendría por qué tener manchas pero les cuento que a los que tengamos este color de piel somos propensos a tener melasma…”, contó, para luego confesar que parte de esta situación se debe no solo a los factores genéticos, sino también al hecho de haber tomado el sol sin ningún tipo de protección. “Cuando yo comencé en este medio no tenía melasma, pero tiene mucho que ver tu genética y tu cuidado, cosa que yo no tenía y por genética estaba en mi familia… Me encanta el sol, es algo que me apasiona… como recomendación siempre, (usen) su protector solar…”.

En su lucha por remediar el problema, la actriz reconoce que dejó todo a un lado tras no ver algún resultado, aunque finalmente la especialista que consultó le dio un importante consejo, mismo que hoy ha querido compartir con sus seguidores. “Yo abandoné mi primer tratamiento porque no veía ningún cambio, y algo que me dijo la dermatóloga desde un principio fue: ‘Tienes que tener mucha paciencia, el melasma no se cura de la noche a la mañana, así como tardó en llegar a este extremo va a tardar en reducir’…”, confesó. Finalmente, Yalitza hizo un llamado a asumir con responsabilidad los cuidados personales, enteramente tranquila de las decisiones tan oportunas que en su momento tomó. “Agradezco el haber reaccionado a tiempo y el haberme atendido… simplemente es ese cuidado, ese amor propio, esa atención a nuestros cambios…”, señaló.

¿Qué es el melasma?

De acuerdo con la Clínica Mayo, el melasma es un oscurecimiento de la piel facial, el cual ocurre debido a la exposición a la luz del sol. Entre otras cosas, se sabe que las manchas aparecen en las mejillas y la frente. Se sabe que la mejor manera de prevenir el daño en la piel es con la aplicación de cremas protectoras solares, así como de la ropa adecuada para los instantes de exposición al aire libre; gorras y prendas de manga larga, así como el uso de gafas solares.

