Itatí Cantoral aclara cómo fue la situación de acoso que relató: ‘No me ha engañado ningún productor’ La actriz dejó claro que a lo largo de su carrera no ha tenido que enfrentarse a episodios de peligro

Como lo han hecho muchas actrices en los últimos meses, hace unos días, Itatí Cantoral abrió su corazón durante su participación en el programa de El Escorpión Dorado donde admitió que, en el pasado, se enfrentó a una situación incómoda con un productor que ella describió como acoso. En esta charla, la también cantante contó que, gracias a la intervención de la televisora de ese proyecto, el comportamiento del señalado se detuvo por completo y pudo terminar su participación sin más contratiempos. Sobre esta situación, este fin de semana, fue cuestionada por la prensa que estaban interesados en conocer más detalles de aquel incomodo momento que tuvo que vivir.

En este encuentro con los medios de comunicación, Itatí aprovechó para aclarar cómo ocurrieron los hechos. Comentó que por fortuna a lo largo de su carrera ese fue el único episodio de esta naturaleza y que claramente no accedió a la petición del sujeto que, de acuerdo con sus palabras, le hizo una propuesta muy desagradable: “En esa ocasión esta persona me dijo lo que yo tenía que hacer y me dijo que, si no lo hacía, me sacaba de la telenovela. Me dijo que me tenía que desnudar y meterme a la alberca con él. Con esa persona yo dije: ‘No vuelvo a trabajar jamás’. Se solucionó por la empresa que me había contratado”, fue el relato que Itatí contó en el canal de Youtube citado.

En entrevista con el programa Hoy, Itatí aprovechó para negar rotundamente que haya aceptado cualquier tipo de propuesta y aseguró que, hasta ahora, no ha tenido que enfrentarse a otra falta de respeto similar: “No yo nunca me desnudé, evidentemente fue una anécdota de que muchas veces se aprovechan de decir que están haciendo castings y de pronto pues las actrices vamos y nos engañan”, explicó. Concluyó señalando que no ha sido víctima de ningún tipo de acoso, pues por fortuna su carrera se ha desarrollado a través del profesionalismo: “Pero en mi caso gracias a Dios todavía no me ha engañado ningún productor”, dijo.

Durante su plática con el Escorpión Dorado, Itatí explicó por qué prefería no decir el nombre de la persona que le había hecho la propuesta: “No voy a decir eso porque para hablar de algo tan serio como eso, lo debí de haber hecho en el momento, y en el momento no había Me Too (…) De ahí dije, bueno, porque como soy una figura pública, para hablar de algo tan serio como el acoso, ya lo estoy haciendo”, comentó Cantoral quien aunque comenzó su carrera desde muy jovencita siempre contó con el apoyo y cobijo de sus padres.

El año pasado, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz contó cómo cuando comenzó su carrera como actriz su mamá, doña Zucchi Cantoral, la acompañó en todo momento: “Nos mandaron del CEA, el señor Cobo con el señor Valentín Pimstein, mi mamá fue conmigo a la grabación, por supuesto y ya cuando vio a mi mamá, la saludó. Y me dijo: ‘Sabes qué, ven mañana. Escríbanle algo a ella’. Y al otro día grabé mi primera escena con Angélica Rivera, era la primera vez que yo actuaba y ella ya era una gran estrella, yo no tenía personaje, pero tenía mucho diálogo, Angélica fue muy buena conmigo. Total que les gustó mucho mi escena”, recordó en aquella ocasión Itatí sobre sus inicios en la actuación.