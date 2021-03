El Güero Castro y cómo apoyó a su hija Sofía tras el duro testimonio de su pasada relación amorosa

Para José Alberto Castro, no existe nada más importante que permanecer junto a sus adoradas hijas, Sofía, Fernanda y Regina, a quienes brinda su apoyo incondicional en todo momento, especialmente cuando surgen situaciones un tanto difíciles, así lo expresó el productor de telenovelas, luego de ser cuestionado por las revelaciones que meses atrás hiciera Sofía en las que a corazón abierto compartió los instantes más duros de su vida con una de sus exparejas. Sin más rodeos, El Güero habló de la manera en que actuaron él y su exesposa, Angélica Rivera, para respaldar a su primogénita, que por fortuna ha pasado la página de ese capítulo que le otorgó una importante lección; la de no guardar silencio ante cualquier tipo de abuso, motivando así a otras mujeres a alzar la voz siempre que sea necesario.

Recordemos que fue a principios de diciembre de 2020 cuando en una plática Ted Talk, Sofía narró parte de los años de “abuso psicológico y emocional” por los que atravesó junto a uno de sus exnovios, declaraciones que hicieron eco entre sus fanáticos y el público que siempre la ha apoyado. Al respecto, El Güero Castro fue cuestionado, revelando la manera en que él y la madre de sus hijas hicieron frente a tal situación. “Fue algo que fuimos viviendo y conociendo con ella y descubriendo con ella. La mejor forma que pudimos hacer fue, tanto su mamá como yo, estar al lado de ella, apoyarlas, no dejarlas, estar con ellas y ser un soporte para ellas…”, confesó durante la charla concedida a los micrófonos de medios como Suelta la sopa y Despierta América.

Lo cierto es que El Güero asume con toda madurez estas circunstancias, las cuales asegura pueden ser inevitables, aunque lo más importante siempre será que los padres estén presentes para cuando los hijos los necesiten. “Desgraciadamente, los hijos de uno no los puedes tener al cien por ciento pegados a ti, y siempre van a tener que despegarse de uno y llevar su vida y se van a enfrentar con diferentes circunstancias. Creo que la responsabilidad como padre de cualquier papá o de cualquier mamá es tratar de estar y de asistir a tus hijos ante la adversidad. No les puedes quitar (a los hijos) muchas veces la posibilidad de que tengan una mala experiencia, porque es parte del aprendizaje de la vida. Desgraciadamente es parte con la que todos nos tenemos que enfrentar y es parte con lo que vamos aprendiendo…”, dijo.

¿Planes de boda para Sofía Castro?

A lo largo de la plática, José Alberto Castro respondió a los rumores de una posible boda de su hija Sofía con su novio, Pablo Bernot, con quien la joven celebró recientemente un año y medio de noviazgo. “No me han avisado, yo la veo a ella muy contenta. Siempre he dicho que mientras mis hijas estén contentas yo las tengo que apoyar, ella está contenta y yo estoy feliz, si ella está feliz tengo que acompañarlas, creo que esa es la misión de cualquier padre…”, explicó el hermano de Verónica Castro, que siempre se ha distinguido por la transparencia con la que aborda los diversos aspectos de su vida personal.

Para no dejar lugar a dudas, y sin tener certeza de los planes sentimentales de Sofía, El Güero hizo énfasis en lo que para él es más importante; el hecho de respetar las decisiones personales de sus hijas. “A mí la verdad lo que me va a gustar es verla contenta, si deciden casarse o no deciden casarse, pues eso es ya responsabilidad de ellos, en ese sentido no puedo opinar. Lo único que tengo que hacer es acompañarla y cuidarla en sus decisiones…”, aseguró.

