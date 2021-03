'Que seas feliz siempre', José Eduardo Derbez celebra el cumpleaños de su novia

El romance entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay marcha sobre ruedas, un instante tan especial que ha llenado de ilusión el corazón del joven intérprete, que en esta ocasión se dejó ver muy emocionado durante la celebración del cumpleaños de su novia, la chica con la que ha protagonizado inolvidables episodios en redes sociales, como ha ocurrido una vez más. Por si fuera poco, el hijo de Eugenio Derbez le dio un lindo regalo a la modelo, quien orgullosa presumió la sorpresa de su galán, en medio de un festejo en el que ambos disfrutaron acompañados de sus amigos cercanos, que no perdieron detalle de cada instante de esta reunión, la cual al parecer se llevó a cabo en un restaurante de la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Tan cercana como siempre a sus seguidores, Paola dio breves vistazos de esta entrañable celebración en la que apagó las velitas de su pastel, mientras sus invitados le cantaban Las Mañanitas, uno de ellos José Eduardo, quien aparece en varias de las historias de Instagram de la joven de lo más sonriente y sosteniendo una bengala en la mano, mientras le desea feliz cumpleaños a su amada. Cabe destacar que en sus publicaciones, la modelo también reiteró el gran cariño que tiene por el actor, al que le dedicó algunos mensajes a manera de agradecimiento. “Te amo @jose_eduardo92”, escribió, incluyendo un emoji de corazón en el clip, que de inmediato acaparó toda la atención de sus seguidores.

Pero eso no fue todo, porque Paola presumió muy orgullosa el detalle con el que José Eduardo la sorprendió en su día; un hermoso collar con colgante de corazón, el cual mostró a través de otra de sus historias en redes sociales. “Mi novio es el más hermoso”, escribió, sin dar más explicación de los acontecimientos en torno a su festejo, que le ha merecido varias felicitaciones y un sinfín de mensajes con buenos deseos, entre ellos el de su galán, quien además escribió al pie de la fotografía con la que la modelo da la bienvenida a su nueva vuelta al sol. “Que seas feliz siempre y cumplas muchos más, te amo”, dijo el intérprete, quien de inmediato recibió la respuesta de su chica. “Te amo, gracias precioso”.

La nueva ilusión de José Eduardo

Fue hace apenas algunos meses cuando José Eduardo Derbez reveló que el amor había llamado a su puerta, manteniendo total discreción en relación con el tema. Sin embargo, con el paso de los días, tanto él como ella han gritado su amor a través de las redes sociales, dando muestra del gran cariño que los mantiene unidos. “Estoy bien, estoy contento, estoy enamorado, estoy feliz y únicamente estoy haciendo un poquito más privado todo lo que viene siendo el tema de una relación…”, confesó el actor a finales de enero pasado, haciendo énfasis en lo importante que es para él mantenerse discreto con este aspecto de su vida personal, del cual no ha compartido mayores detalles frente a las cámaras.

Así, José Eduardo se ha despedido de la soltería, una etapa que trajo consigo grandes aprendizajes en su vida, tal cual lo compartió en su momento, al revelar cómo se sentía luego de poner punto final a su pasado noviazgo con Bárbara Escalante, y el cual duró seis años. “He aprendido a conocerme mejor estando solo. Aunque me está dando miedo porque me estoy acostumbrando mucho y no quiero ser tío solterón con gatos…”, reveló con el sentido del humor que lo caracteriza hace ya varios meses, en entrevista con el diario mexicano Milenio.

