¿Regresará Angélica Rivera a las telenovelas con el Güero Castro?

En más de una ocasión, José Alberto ‘El Güero’ Castro ha reiterado el enorme respeto y cariño que tiene por la madre de sus hijas, Angélica Rivera, quien en este instante se encuentra alejada de su trabajo en la televisión. Sin embargo, el productor admite que estaría dispuesto a apoyarla si ella decidiera retomar su carrera en la actuación, un aspecto que ha generado mucho interés entre la prensa y los fanáticos de la estrella, que desean tener certeza sobre si ese día cada vez está más cerca. Recordemos que la protagonista de Destilando Amor, ha dado sutiles indicios de su interés por volver a las pantallas, como cuando hace un año, al ser captada de paseo por la ciudad de Miami, respondió sin más rodeos a los cuestionamientos. “Ya pronto, ya pronto, ya voy a regresar…”, aunque sin ahondar en más explicaciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A propósito de los preparativos para el inicio de grabaciones de la telenovela La Desalmada, El Güero se tomó un tiempo para platicar con los medios, a quienes en primera instancia reveló cómo se encuentra Angélica. “Nos llevamos muy bien, ella hasta donde sé está muy bien, la comunicación que tengo con ella siempre es con base a la vida de nuestras hijas, que es lo que nos une, y a ella la veo espectacular, la veo muy bien, la veo guapísima, la veo muy bien…”, compartió para los micrófonos de programas como Suelta la Sopa, haciendo énfasis en la enorme admiración que tiene por ella. “Me da gusto que esté muy bien… va a ser siempre la mamá de mis hijas y creo que con ella siempre voy a tener una relación entrañable y de mucho respeto, es una mujer a la que respeto, quiero y admiro mucho por toda la vida…”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si Angélica está lista para volver a los escenarios, dio una pista de lo que podría ocurrir, y aprovechó para dejar claro que, siempre que esto fuera posible, le brindaría su apoyo de manera incondicional. “Yo creo que pronto podrá regresar ella a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje o una historia adecuada para ella no dudaría en invitarla. La verdad sería algo que me daría mucho gusto, ella es una mujer que tiene mucho talento. Yo espero que pronto regrese (a las telenovelas). No tiene que ser conmigo, sino yo creo que pronto tendrá ella ya un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar, sería maravilloso…”, afirmó.

VER GALERÍA

Entre otras cosas, el productor televisivo mantuvo firme su postura al ser cuestionado sobre otros aspectos ligados a la vida personal de Angélica, explicando las razones que tiene para no involucrarse en asuntos ajenos a su persona. “La verdad son cosas que a mí no me correspondería ni siquiera platicar ni tocar el tema porque no es el tema que a mí me corresponde. Yo a ella la veo bien, sé que está tranquila y está muy bien. Ya lo demás de chismes es como lo que me preguntan de las otras gentes, no me gusta ni meterme en eso ni agrandarlos, ni explicar cosas que tampoco me corresponde porque no es mi vida personal…”, apuntó.

La vida de Angélica lejos de los reflectores

A lo largo de este periodo, y desde que concluyó su papel como Primera Dama de México, Angélica se ha refugiado en su familia, haciendo contadas apariciones en las redes sociales de sus hijas y, de vez en cuando, de paseo por algún sitio. Sin embargo, no ha perdido la oportunidad de ser la protagonista de grandes momentos, como aquella ocasión en febrero de 2020, al reaparecer a cuadro para apoyar a su hija Sofía en el concurso de Mira Quién Baila, un suceso que fue del todo comentado entre los seguidores de la intérprete.

VER GALERÍA