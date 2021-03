Itatí Cantoral narra el difícil episodio que vivió en su carrera como actriz

Se dice fácil, pero gracias a su trabajo constante de varios años sobre los escenarios, que Itatí Cantoral ha construido una sólida carrera como actriz, algo que no le ha resultado sencillo, pues en determinados momentos de su profesión, ha tenido que enfrentar diversas circunstancias un tanto difíciles. Con la sinceridad que la caracteriza, la estrella habló precisamente de un incómodo episodio que vivió durante la grabación de una telenovela, cuando uno de sus compañeros le hizo una petición fuera de lugar, algo que rechazó desde el primer instante por tratarse de algo que ella misma ha definido como un acto de acoso, y el cual logró resolver sin mayores contratiempos, contando con el respaldo de la empresa para la que estaba trabajando.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Itatí habló sin más rodeos durante una reciente entrevista a bordo de un automóvil con el Escorpión Dorado, quien en un momento de la conversación le preguntó si a lo largo de todos estos años, había tenido o no algún problema con alguien del espectáculo, cuestionamiento que dio pie a las reveladoras palabras de la intérprete. “Sobre todo con los machines… con los machines que a veces te toca grabar en las telenovelas…”, señaló, para luego abrirse sobre la experiencia que le tocó vivir. “En esa ocasión esta persona me dijo lo que yo tenía que hacer y si no lo hacía, que me sacaba de la telenovela…”, confesó, detallando lo que aquella persona le pidió que hiciera. “Que me tenía yo que desnudar y meterme a la alberca con él…”.

A pesar de la insistencia del entrevistador por conocer más detalles de ese suceso, Itatí prefirió mantenerse muy reservada, explicando las razones por las que tomó la firme decisión de no hacer público lo ocurrido, en parte porque también contó con el apoyo de la empresa a cargo de la producción en la que participaba. “Con esa persona dije: ‘No vuelvo a trabajar jamás’. No voy a decir eso (el nombre)… porque para hablar de algo tan serio como eso lo debí de haber hecho en el momento, y en el momento no había Me Too, en el momento se solucionó con la empresa que me había contratado… De ahí dije, bueno, porque como soy una figura pública, para hablar de algo tan serio como el acoso, ya lo estoy haciendo…”, contó.

VER GALERÍA

El mayor deseo de Itatí

Lo cierto es que estos meses, en los que el espectáculo se ha visto afectado por la pandemia de Covid-19, Itatí mantiene firme un gran deseo, algo que manifestó al Escorpión Dorado, reconociendo que el trabajo siempre ha sido la mayor de sus pasiones. “Ya quiero, en este momento, que abran los teatros y ya dar tercera llamada, eso es lo que quiero… que ya se abran los lugares, que ya haya teatro que ya haya cine…”, reveló la actriz, quien dio muestra de su gran sentido del humor a lo largo de su recorrido por la ciudad, en el que no tuvo filtros al abordar diversos temas.

Por supuesto, Itatí también expuso lo complicado que ha sido tanto para ella y sus compañeros actores acoplarse a las dinámicas de trabajo bajo las actuales circunstancias, aunado a que debido a la pandemia las oportunidades laborales demás son pocas. “Cuando trabajas tienes que estarte cuidando bastante y haciéndote las pruebas y pensando en que te puede pasar en cualquier momento (contagiarte), separándote de tus familiares, además de que obviamente pues hay muy poco trabajo porque el teatro está cerrado, los cines están cerrados…”, reveló, para luego confirmar que durante este periodo ha tenido que realizarse un considerable número de pruebas, con la finalidad de tener la certeza de que todo se encuentra en orden. “Yo creo como 30, te lo juro…”, agregó.

VER GALERÍA