Sincera, Ludwika Paleta habla de las inseguridades personales de su pasado: 'Yo no me sentía bonita' La actriz reveló que incluso en su ámbito laboral le hicieron comentarios sobre su peso, lo que de cierta manera le afectó en lo emocional

Con una trayectoria de varios años como actriz, Ludwika Paleta ha logrado consolidar un nivel de madurez que le ha permitido reflexionar sobre los diversos acontecimientos de su pasado, en específico de aquella etapa en que no se sentía segura de sí misma. Precisamente, la guapa intérprete ha abierto su corazón para abordar este tema con toda transparencia, destapando algunas de las situaciones difíciles a las que se enfrentó, como el hecho de no sentirse “bonita”, aunado a los problemas de peso por los que atravesó, así lo compartió en un reciente clip que dio a conocer a través de sus redes sociales, espacio en el que, de vez en cuando, da algunos vistazos de su vida personal.

Ludwika fue muy sincera al exponer su opinión tras mirar la fotografía en la que aparecían dos muñecas de diferente complexión física, un detalle que de inmediato la hizo sentir inspirada y que la motivó a expresarse sin ningún filtro. “Ojalá (que) cuando yo era niña, hubieran existido muñecas así, me hubieran ahorrado muchos problemas en mi adolescencia”, dijo la intérprete en sus redes sociales. Sin embargo, la protagonista de Guerra de Likes, reconoció que la publicación generó diversas reacciones entre algunos de los usuarios, quienes no daban crédito a que ella, siendo la figura en que se ha convertido, haya tenido que vivir circunstancias complejas relacionadas con el aspecto físico.

Sin más rodeos, la actriz expuso parte de los comentarios que le hicieron llegar algunos de sus seguidores, aprovechando el espacio para hacer una de sus confesiones más personales, dando muestra de la claridad con la que hoy aborda ese duro episodio de su vida. “Mucha gente me contestó: ‘¿Pero pues tú qué? Si tú eres rubia y tienes los ojos azules’. Y yo les puedo decir que cuando yo estaba creciendo yo tenía problemas de peso, yo no me sentía bonita…”, expresó, para luego revelar que incluso dentro de su ámbito profesional se vio expuesta a los comentarios más duros. “Yo llegaba a la oficina de algún productor o alguna productora y antes de empezar una telenovela me decían: ‘Tienes que bajar de peso’, y tenía muchísimos complejos al respecto…”, agregó.

Finalmente, Ludwika motivó a todas aquellas personas que han vivido algo similar a no bajar la guardia, y a valorar el hecho de que la belleza interna es más importante que cualquier otra cosa, algo que ella misma logró aprender a través de los años y de lo que está plenamente consciente. “Por más perfecta que seas, si tú no estás bien en tu interior, no te vas a sentir bien…”, dijo, para luego hacer énfasis en la esencia de sus palabras. “Lo bonito está en otras virtudes, en ser valiente, fuerte, tú eres bonita…”, añadió en su mensaje, que logró acaparar la atención de quienes han seguido de cerca su carrera, expresándole su apoyo y total admiración.

El día que Ludwika pensó en dedicarse a otra profesión

A pesar de ser una de las actrices más talentosas, y que ha labrado una carrea en televisión, teatro y cine, Ludwika reconoce que, hace ya varios años, pasó por su mente la idea de dejar los escenarios, algo que finalmente pudo resolver, más allá de cualquier dificultad. “Hubo un momento que tuve que decidir si quería seguir actuando y tenía que estudiar o dedicarme a otra cosa, porque habían muchas cosas que no me gustaban, como (que) si quería ser necesariamente famosa o hacer telenovelas, o hacer los proyectos para los que me estaban buscando por mi tipo de físico…”, reveló en agosto de 2020 en entrevista con el diario mexicano El Universal.

