Galilea Montijo echa por tierra diferencias con un integrante de Hoy

A unos días de su regreso al programa televisivo Hoy, tras superar su segundo contagio de Covid-19, Galilea Montijo ha retomado sus acostumbradas charlas con la prensa, espacio en el que no solo habló sobre cómo se encuentra de salud, sino que también aprovechó para echar por tierra un reciente rumor; el de sus supuestas diferencias con uno de sus compañeros del matutino. Tan transparente como suele ser, la tapatía hizo frente a estas versiones, dejando claro que nada de lo que se ha dicho es cierto, reaccionando con sorpresa pero dispuesta a no guardar silencio. Cabe destacar que no es la primera vez que la presentadora responde a este tipo de especulaciones, una situación que toma con mucha calma, pues sabe perfectamente que estas situaciones son parte de ser figura pública, por lo que asume cada uno de estos episodios con total madurez.

Sin más rodeos, Galilea respondió con firmeza cuando uno de los reporteros le preguntó si era cierto que había tenido un pleito con Arath de la Torre, algo que por supuesto desmintió, poniendo en alto la buena convivencia que existe entre los dos. “¿Arath y yo nos peleamos? Jamás, pregúntenle a Arath…”, dijo, para luego profundizar en sus palabras. “Arath y yo nos conocemos desde el CEA, nunca hemos tenido un altercado, yo no sé de dónde salió…”, expresó un tanto sorprendida, declaraciones que fueron retomadas por diversos programas televisivos, entre ellos, Despierta América.

Con la amabilidad que la distingue, Gali incluso habló de los motivos por los cuales considera Arath es una persona especial en su vida, pues hasta cierto punto ambos han recorrido el mismo camino profesional por varios años. “Yo adoro a Arath, vivimos juntos en Big Brother, hemos hecho novelas juntos, yo me llevo increíble con Arath, no sé de dónde salió…”, explicó con plena seguridad, aunque un poco confundida, pues no supo en qué instante pudo haber surgido tal rumor, sobre todo porque lleva pocos días de haberse reintegrado al programa. “Pero aparte no sé qué día porque yo regresé el miércoles, entonces no, para nada…”, contó.

Consciente de su interacción en redes

A propósito del tema de los rumores en torno a su persona, Galilea Montijo reveló que aun estando en casa, durante sus días con Covid, no escapó de aquellos que suelen difundir versiones sin fundamento sobre algunas situaciones, tomando con calma estos acontecimientos que hoy tiene muy claros. “Es muy chistoso, incluso cuando estaba enferma que subía fotografías de semanas antes, incluso de meses antes, la gente, -no digo toda la gente por supuesto, no generalizo-, pero hay ciertas personas que se dedican a ver qué les gusta, qué no les gusta en las redes sociales…”, dijo.

Al ahondar en este punto, expuso parte de lo que vivió, esto al recibir algunos comentarios luego de publicar algunas de sus fotografías del pasado. “Por supuesto le comparto a la gente, me encanta compartir mis cosas, pero no es mi vida la que comparto… La gente creía que estaba en Covid y en fiesta al mismo tiempo, entonces es muy chistoso lo que causa en cuanto a comentarios las redes sociales…”, dijo de lo más tranquila en su charla con los medios, aclarando una vez más cada una de las situaciones, y feliz de estar de regreso en sus actividades, eso sí no olvidó compartir como se siente en estos momentos a solo unos días de haber superado la enfermedad. “Secuelas, pues sigo muy congestionada de la nariz, la garganta ya no me duele tanto, tengo una tosecilla ahí rara. Pero bueno, ya son secuelas gracias a Dios y puedo estarles aquí platicando, por segunda vez…”, señaló.

