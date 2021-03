¿JLo y Alex Rodriguez terminaron? Reportes indican el fin de su relación

Esta tarde, los nombres de JLo y Alex Rodríguez se convirtieron en tendencia en redes sociales, luego de que el sitio Page Six publicará en su espacio principal la noticia de su supuesta ruptura y cancelación de su compromiso matrimonial, luego de cuatro años de amor. De acuerdo con esta información, un allegado al exbeisbolista les confirmó que han decidido seguir por caminos separados, luego de luchar para sobre ponerse a una crisis de pareja que, al parecer, no pudieron superar. Los reportes llegan a sólo un par de semanas de que la pareja fue fotografiada muy cariñosa por las calles de República Dominicana, donde se encuentra actualmente la actriz, de 51 años, filmando la cinta Shotgun Wedding.

La periodista Emily Smith reveló en el medio citado que la posible razón de su ruptura fue el escándalo con Madison LeCroy, la influencer y protagonista del reality Southern Charm con quien se dijo que la exestrella de Los Yankees estaba saliendo de manera secreta. Tras este rumor, Lucroy fue abordada por la prensa a la que le aseguró que no conocer en persona a Alex Rodriguez, pero admitió que sí habían hablado por teléfono. Aunque la involucrada dijo que no había ocurrido nada, al interior de la relación de JLo y el exbeisbolista, el escándalo sí provocó un quiebre: “Ahora está en Miami preparándose para la temporada de béisbol y ella está filmando su película en República Dominicana”, dijo la fuente a Page Six.

Hace unas horas, Alex posteó una imagen en Instagram en donde se deja ver en un yate paseando sobre las aguas de Miami: “No me hagas caso, solo voy a navegar, ¿cuáles son tus planes para el fin de semana?”, escribió al pie de la foto. Dicho informante reveló que, efectivamente, la supuesta “amistad” de Rodriguez con LeCroy fue lo que terminó con la relación y con la cancelación definitiva de su boda que habían postergado durante dos años: “El escándalo con Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza”, detalló. Recordemos que LeCroy admitió que él había estado llamándola, aunque dejó claro que no quería causar daño con sus declaraciones: “He trata de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia, ni para la mía. Definitivamente somos inocentes de esto”, comentó hace un par de semanas.

De acuerdo con información que Madison le dio a Page Six, esta situación ocurrió hace tiempo, pero salió recientemente a la luz por ella se lo compartió a un conocido: “Todo esto fue hace un año, pero está trasmitiéndose ahora". El Daily Mail asegura que otra fuente allegada a Rodriguez, desmintió lo dicho por la influencer: “Alex nunca se ha reunido, ni hablado con Madison, ni con nadie del programa”. La supuesta interacción de Alex con la Madison era del conocimiento de otros integrantes de Southern Charm, así lo confesó Danni Baird: “Incluso me había dicho que estaba haciendo FaceTime o algo así”, comentó el participante durante el programa.

¿Qué hace JLo mientras su nombre acapara los titulares?

Mientras la noticia de la supuesta separación se viraliza, la actriz y cantante se muestra ajena a esta información. Hace unas horas compartió una tierna foto de su hija Emme, visiblemente conmovida, en los brazos de su papá, Marc Anthony. De acuerdo con lo que publicó, aunque se encuentra trabajando lejos de casa, siempre tiene tiempo para contener a los suyos y, a través de una videollamada, se convirtió en el consuelo de su hija: “Cuando ellos está triste, pero mamá y papá están aquí #Coconuts. Te amo. Estoy muy orgullosa de ti”, escribió sobre la imagen en la que se le hablando con su hija quien aparece llorando. Mientras en los medios la noticia de su supuesta ruptura causa revuelo, JLo se concentra en su prioridad más grande, sus hijos.