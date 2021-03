Michelle Renaud y su ex, juntos para celebrar el cumpleaños número 4 de su hijo Marcelo

El tiempo ha pasado muy rápido desde que Michelle Renaud hizo realidad uno de sus más anhelados sueños, convertirse en mamá. Por tal motivo, este 12 de marzo, la guapa actriz celebra por todo lo alto una de las fechas más importantes en el calendario familiar; la del cumpleaños número 4 de su hijo Marcelo, a quien dedicó las palabras más bellas, exponiendo el infinito amor que invade su corazón ante esta dicha. Por si fuera poco, y en compañía del papá del niño, su ex, Josué Alvarado, organizaron una fiesta para el pequeñito, dejando ver la buena relación de cordialidad que mantienen tras un tiempo de haberse separado.

Con el sentimiento a flor de piel, Michelle se inspiró para dar muestra del gran cariño que tiene por Marcelo, y de cómo su llegada dio un giro definitivo a su vida, algo por lo que se siente plenamente agradecida. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. No puedo creer que ya son 4 años de puro amor y aprendizaje. Marcelo, me has cambiado la vida de una manera increíble, lo que me enseñas a diario es invaluable. ¡Te felicito amor mío!”, escribió en las primeras líneas de su dedicatoria publicada en redes sociales, orgullosa de ver crecer a su primogénito, con quien ha forjado un fuerte lazo de confianza a través de la comunicación.

Por supuesto, Marcelo también ha sido heredero de un gran carisma, algo que a continuación expuso la protagonista de telenovelas, con la esperanza de que algún día su pequeño pueda repasar las líneas que ahora ha escrito para él. “Cuando leas esto en unos años tienes que saber que eres mi vida entera, tu sonrisa me llena de magia, tus bailes le dan sentido a todo, y tus palabras son la música más hermosa del mundo. ¡Te amo mi niño!, ¡Mi corazón!, ¡Mi pedazo de vida, mi cómplice! ¡Te amo! Gracias por tanto. Le pido a Dios que tu vida siempre esté llena de dicha, de resiliencia, de música y baile y gente con el corazón tan generoso como el tuyo. Yo también estoy de festejo porque hace 4 años nació́ la mamá que soy, gracias por escogerme de mama”, finalizó Renaud, quien en repetidas ocasiones ha hablado de la maternidad como una de las experiencias más gratas en su vida.

La fiesta de Marcelo

Además del emotivo mensaje, Michelle ilustró sus palabras con un álbum fotográfico en el que muestra algunas de las postales de la celebración de Marcelo, la cual tuvo lugar en un restaurante que cuenta con un área para niños. Eso sí, la actriz afirmó que se tomaron todas medidas de prevención necesarias debido a la situación de salud que prevalece, por lo que al parecer también hubo muy pocos invitados, entre ellos algunos amiguitos del festejado, quienes lo llenaron de regalos. En las imágenes, aparece el niño feliz y sonriente frente a su colorido pastel de Los 4 Fantásticos, sin dejar de mencionar la foto en la que su papá lo carga en sus brazos, y en la que además aparece la guapa intérprete.

Cabe destacar que a lo largo de las horas, la publicación de Michelle ha recibido cientos de miles de “me gusta” y felicitaciones por parte de sus seguidores, entre ellos las de varios de sus amigos del medio artístico, como Omar Chaparro. Y claro, no podemos pasar por alto los lindos mensajes de los fanáticos de la estrella, a quienes Marcelo ha cautivado gracias a su carisma y a la espontaneidad con la que suele mostrarse en las redes sociales de su mamá, en donde por cierto se ha convertido en toda una estrella.

