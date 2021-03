Por qué Lupita Jones dejará de ir a Miss Universo por primera vez desde que ganó la corona en 1991

Será el próximo 16 de mayo cuando se celebre, en el Hard Rock Hotel & Casino de Florida, el certamen de belleza Miss Universo, un evento imperdible para Lupita Jones quien, por primera vez en tres décadas, no asistirá. Para sorpresa de los seguidores del concurso, la presidente de Mexicana Universal (organización que se encarga de seleccionar a la representante de nuestro país) dio a conocer que, por primera ocasión, no acompañará a Andrea Meza, Mexicana Universal 2021, en la gala en la que se elegirá a la próxima Miss Universo. Pero no, su ausencia, nada tiene que ver con la polémica que protagonizó el año pasado con algunas exconcursantes, el motivo es su recién ingreso a la política donde contenderá para la gubernatura del estado de Baja California.

Recientemente Lupita Jones anunció que aceptó la propuesta del partido Acción Nacional (PAN) para convertirse en su candidata para la gubernatura de su estado natal, en coalición con los partidos PRI y PRD. Sobre este nuevo reto, habló recientemente en entrevista para Suelta la Sopa: “Creo que me dio la oportunidad de que me vieran fuera del entorno de la reinita de belleza, ahora con argumentos válidos y de mucho peso para defender una plataforma”, comentó acerca de su incursión en la política.

Justamente su labor dentro del la contienda electoral es la razón de su ausencia de Miss Universo: “No creo que vaya a estar, van a ser días ya muy fuertes tirando casi al cierre de las campañas”, reveló Jones. La presidenta de Mexicana Universal reveló quién está al frente de la organización mientras ella se ausenta: “Las campañas inician formalmente el 4 de abril y el día de la votación es el 6 de junio durante este periodo yo he asignado a un comité, dentro de mi organización y todo sigue viento en popa”, explicó.

En el caso de que el electorado le diera el triunfo a Lupita, ya tiene un plan para que su labor en Baja California no afecte a su organización: “Yo no veo ese conflicto de intereses, la licencia está a nombre de mi empresa. En dado caso que la ciudadanía así lo decida mi compromiso y mi concentración sería 100% con los ciudadanos de Baja California”. Lupita lamentó que su ausencia del concurso ocurra justo en este año que se cumplen tres décadas de que le dio a México la primera corona internacional: “Miss Universo que, como bien dices, se va a celebrar justo un día antes de la celebración de mis 30 años”, dijo.

¿Le gustaría ser la primera Presidenta de México?

Con su ingreso al mundo de la política, Lupita Jones fue cuestionada sobre, si en un futuro, le gustaría convertirse en la primera Presidenta de México a lo que respondió: “Yo te voy a decir algo que comparto con las chicas en nuestro concurso: ‘Concéntrate, un paso a la vez'”. Aprovechó para recordar los problemas que ha enfrentado en su carrera y cómo los ha resuelto: “Nos toca tomar decisiones que no siempre son las más populares, o sea, que no nos convertimos en Miss Simpatía y tú también sabes que cuando me he equivocado he tenido el valor de enfrentarlo y ofrecer una disculpa”. Por último, Lupita se mostró sarcástica al recordar que fue una de las más críticas con Donald Trump cuando formaba parte de Miss Universo y que ahora que, como él, ella también entrará a la política dijo: “La vida da muchas vueltas”.