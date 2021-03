'Es difícil psicológicamente', Gabriel Soto tras el complicado episodio que vivió

Si algo caracteriza a Gabriel Soto, es la franqueza con la que suele abordar públicamente los diversos aspectos en torno a su vida privada, no solo si se trata de compartir grandes acontecimientos, -como el de su reciente compromiso con Irina Baeva-, sino también cuando llega la hora de hablar de los episodios difíciles por los que ha atravesado, como ocurrió en días pasados, luego de que se filtrara uno de sus videos personales. Esta vez, el protagonista de Te acuerdas de mí, dio detalles de cómo esta situación lo hizo sentir vulnerable, pero al mismo tiempo capaz de afrontar la realidad, tomándose incluso el tiempo para tratar el tema con la mayor de sus hijas. A la par, ha decidido no quedarse de brazos cruzados, pues asegura que ha procedido legalmente contra quien resulte responsable.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Al asistir como invitado al programa televisivo Miembros al aire, el galán de telenovelas se refirió a este complicado capítulo, que de alguna manera, asegura, repercutió en sus emociones. “Sí, sí afecta, evidentemente, porque es una violación a tu intimidad…”, dijo de manera puntual ante los cuestionamientos. “Sí, está feo, no está padre, no está nada padre. Sí te afecta, te avergüenza. Es duro, es difícil psicológicamente hablando y emocionalmente hablando…”, explicó el intérprete durante la charla, visiblemente tranquilo y dispuesto a mostrarse transparente, como lo ha hecho en todo momento.

Ante la atención que generó la noticia, Gabriel reconoce que no dudó en comentar lo sucedido con la mayor de sus hijas, Elissa, quien le dio muestra de su incondicional apoyo, brindándole las palabras más alentadoras en aquel instante, una reacción que recuerda con mucho cariño, pues lo dicho por la jovencita fue extraordinario. “La verdad es que mi hija mayor, hablé con ella y lo tomó muy bien, me dijo: ‘A ver papá, todos los niños lo hacen, no te preocupes por mí, más bien yo estoy preocupada por tú cómo estas’…”, reveló el actor, quien se siente muy orgulloso del estrecho lazo de confianza que ha consolidado con su familia, que ha permanecido más unida a él siempre que ha sido necesario.

VER GALERÍA

Ha procedido legalmente

Pero más allá de la situación emocional por la que atravesó, Gabriel asumió la circunstancia con toda madurez, sintiéndose seguro de sus acciones y dispuesto a actuar contra quienes resulten responsables, así lo confirmó en su sincera plática con los conductores de Miembros al aire, que de igual manera se mostraron solidarios con él. “Todo el mundo me dice: ‘La lección de no grabarse’. No está mal grabarse, ¿por qué está mal grabarse? Es mi intimidad, yo puedo hacer lo que quiera… el delito y la cosa es quién lo filtró y eso es un delito grave. De hecho ya levanté una demanda…”, explicó, tratando de ser muy reservado sobre este punto, debido a los requerimientos del proceso legal.

En otro momento, Gabriel destacó lo importante que fue para él dar pasos firmes ante lo que estaba viviendo, una manera de pensar que le ha servido para sentirse más tranquilo y ver todo con mayor claridad, aunque reconoce que en un principio esto no fue sencillo. “Estaba muy preocupado, hay que salir y hay que afrontar la realidad de las cosas. Me tocó a mí, ni modo y pues adelante, a dar la cara porque no hice nada malo y no tengo nada que esconder…”, aseguró. Cabe destacar que, en otra entrevista, el actor también se refirió a la dinámica que existe en las redes sociales, espacio en el que precisamente este video fue filtrado. “Lo platicaba con Irina el otro día, con mi novia, que (las redes sociales) es la basura de la gente, ahí tiran todo lo que quieren escupir y quieren decir, y que finalmente es un arma de doble filo. También hay cosas muy positivas y hay gente que comenta cosas lindísimas y qué bonito, eso se agradece…”, dijo para El Gordo y la Flaca.

VER GALERÍA