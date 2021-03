Eugenio Derbez causa revuelo en redes con un juvenil cambio de look

Echando mano de la gran popularidad con la que cuenta Eugenio Derbez entre la comunidad latina en Estados Unidos, la Casa Blanca lo buscó para proponerle una entrevista con el reconocido Dr. Fauci, el mayor experto en enfermedades infecciosas en el país vecino. Como ha hecho con grandes personalidades como Jill Biden y el Dalai Lama, el mexicano sostuvo una interesante charla con el médico a quien le hizo varias preguntas sobre la vacuna del Covid-19. Para tan importante cita, el actor decidió afeitar su barba, cambiar de corte de cabello y estrenar peinado, una imagen con la que generó varios comentarios en redes, todos encaminados a lo joven que luce con este nuevo look con los que algunos lo compararon con su hijo Vadhir. Tras su convocatoria de “adoptar” a cinco TikTokers, Eugenio reapareció en redes para protagonizar esta charla con el Dr. Fauci, en la que le formuló varias preguntas con las que buscó despejar las dudas de los latinos que viven en aquel país.

Aunque el objetivo medular de esta publicación era la información que intercambió con el experto, su look robó la atención de muchos de sus seguidores. “Se parece mucho a Vadhir” o “Vadhir ya puedes ver cómo te verás en unos años”, fueron algunos de los comentarios que generó su nueva imagen con la que se mostró muy cómodo ante la cámara aunque, de acuerdo con lo que le dijo a Adela Micha esta mañana en su programa de radio, estaba muy nervioso por entrevistar a una figura tan importante en el tema de la pandemia, sobre todo porque su cuestionario estaba enfocado a disipar todas sus dudas: “Me cae muy bien, entonces ayer me sentí muy mal porque hubo momentos en que lo sentí un poco incómodo”, dijo.

En esta charla con Adela, Eugenio reveló que para la entrevista con el Dr Fauci no tuvo limitaciones a la hora de cuestionar: “Si me hubieran mandado cuestionario, les hubiera dicho que no”, dijo, fue entonces que la periodista bromeó: “Para que veas lo que sentimos los de este lado cuando hacemos las entrevistas”, dijo provocando la risa de Derbez. El comediante reveló por qué él no ha acudido a aplicarse la vacuna: “Yo no me he vacunado todavía porque justo estaba con muchas dudas, pero eso no quiere decir que no me voy a vacunar o que esté en contra, nada más quiero estar muy bien informado (…) Yo creo que la vacuna puede ser una buena opción”, explicó.

Eugenio reveló que el contacto con él fue directamente por el gobierno de Estados Unidos: “Fíjate que me contactaron de la Casa Blanca y me dijeron: ‘Oye, ¿queremos ver si puedes tener una plática con el doctor Fauci?, porque la comunidad latina, aquí en Estados Unidos, está un poco escéptica acerca de la vacuna y les dije: ‘Híjole, tenemos un problema porque yo soy uno de esos’ y me dijeron, mejor, porque así, si tienes dudas, exponle todas tus dudas y él te las contesta”. Ante la importante encomienda, el actor reveló cómo se preparó: “Lo que hice fue documentarme a fondo, platiqué con médicos, científicos, de México y Estados Unidos y me dieron información muy interesante”.

Vacuna para todos

El mexicano destacó que su principal tarea en esta entrevista era brindar información que la comunidad latina está esperando: “Yo tenía mucha responsabilidad por que no quería desinformar y entonces no me dediqué a hacerle preguntas cómodas, dije si voy a tenerlo enfrente voy a hacerle preguntas incómodas”. En ese sentido, Eugenio cuestionó al Dr. Fauci sobre la vacuna para quienes no cuentan con documentos en Estados Unidos: “Hay muchos inmigrantes que no se están vacunando porque son indocumentados y les da miedo que si se aparecen ahí los vayan a deportar. Me dijo que era muy buena pregunta porque, efectivamente, hay mucho miedo de eso, pero no, hay ordenes de arriba de que no se va a tocar a ningún indocumentado”, finalizó.