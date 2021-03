Luis Gerardo Méndez agradeció las muestras de cariño tras el sensible fallecimiento de su papá El actor le dedicó en redes un mensaje a todos sus amigos y seguidores que a través de este medio lo han acompañado en su duelo

Después de que el pasado 6 de febrero Luis Gerardo Méndez recurriera a su cuenta de Instagram para dedicar una especial despedida a su papá don Gerardo Hernández quien lamentablemente perdió la vida a causa del Covid-19, de acuerdo con su texto, el actor reapareció en redes sociales. Tras días viviendo el duelo en privado, esta tarde, el protagonista de Club de Cuervos utilizó su perfil para dedicar un mensaje a todos sus amigos y seguidores que durante estos días lo han acompañado en su dolor, con detalles o con abrazos virtuales, como lo describió en estas líneas que acompañó de una foto al lado de su papá.

El actor acompañó esta imagen, en la que aparecen padre e hijo muy elegantes vestidos de traje, de unas líneas en las que pidió no bajar la guardia y continuar con las medidas pertinentes para evitar contagios: “Gracias por todos sus mensajes, flores y abrazos virtuales por la partida de mi padre. Me hicieron sentir muy querido y acompañado. Mi familia y yo les estamos eternamente agradecidos por el cariño y la buena onda. Por favor, síganse cuidando”, se lee en el mensaje que publicó esta tarde y con el que ha generado más de 130 mil likes y varios comentarios de amigos del medio como Fernanda Castillo y Poncho Herrera.

De acuerdo con el mensaje con el que dio a conocer la triste noticia de la muerte de su papá, Luis Gerardo también reveló la causa del deceso de don Gerardo quien, de acuerdo con su mensaje, era médico y prestó sus servicios hasta el último momento: “Se contagió haciendo su trabajo”, escribió en una parte del mensaje donde también explicó que su padre tenía varios factores de riesgo que lo colocaban entre la población de riesgo: “65, diabetes, hipertensión y otras las otros”. En este texto, el actor se preguntó por qué siendo médico su padre no había recibido la vacuna como supuestamente estaba establecido: “Diré tan sólo que las negligencias son muchas y en todos los niveles”, se lee en su mensaje.

El cariñoso ‘adiós’ a su papá

A pesar del dolor, Luis Gerardo quiso hacer un homenaje a la vida y personalidad de su padre a quien describió como un hombre único: “El alma de la fiesta. El último en irse. Mi juez más duro, mi alma dulce. El mejor contador de historias. A veces exageraba un poco, siempre con fines dramáticos. ExaGerardo Hernández. Potro desbocado al que no se le podía decir qué hacer. Ni en sus últimos días. Enamorado de la vida y la belleza del mar y del picante. Le ponía chile hasta a la pasta. Nos causó muchos dolores de cabeza. También nos provocó las carcajadas más fuertes. Personajes inolvidables. Me dio la vida, un par de heridas un motor y me enseñó a derribar puertas. A buscar la justicia. Y el mejor restaurante. Médico incansable”, escribió en la primera parte de este post.

El actor finalizó haciendo un homenaje a la memoria de su padre y le agradeció por haberlo enseñado a soñar y a cumplir sus anhelos: “Hoy te celebro a ti. Tu vida, tus historias, tus risas. Me quedo con tu felicidad en el Valle de Guadalupe, con las risas que le sacabas a mi mamá, con tu cuerpo meciéndose en las olas juntos mis hermanos y con esa vez, en nuestro improvisado karaoke en la plata, que cantante A mi manera sin pegarle a una nota, pero con más sentimiento que Sinatra en su mejor noche. Gracias papá por darme alas y por brillar siempre. Tú eres la estrella. Vuela alto”, se lee en la parte final de la despedida a su padre.