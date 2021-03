'Me costó trabajo asimilarlo', Regina Blandón sobre un duro episodio de su vida

Desde hace un tiempo Regina Blandón se ha pronunciado a favor de la erradicación de cualquier tipo de violencia hacías las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer fue una de las actrices más activa en redes sociales, donde externó su preocupación para cobijar a las víctimas que han sufrido algún tipo de abuso. En ese sentido, recientemente se sumó al lanzamiento de unas playeras, confeccionadas con productos sustentables, con las que ella y un grupo de personas enfocadas en esta causa, buscan apoyar con recursos a instituciones que ayudan a mujeres maltratadas. Aunque ella suele ser muy reservada en su vida privada y pocas veces comparte detalles, a excepción de cuando despidió a su abuelito en redes o la vez que reconoció que su divorcio fue un proceso muy complicado, en entrevista para el programa De Primera Mano, hizo una revelación de una experiencia que marcó su vida.

Como parte de su activismo en apoyo a las mujeres, Regina confesó que, cuando era una niña, vivió un episodio que nunca había compartido con la prensa: “Como a los seis años tuve un caso de abuso sexual que no pasó a más porque justo el sistema de justicia tampoco lo permitió y mis papás tampoco fueron de que: ‘Que ella se pare en un juzgado y declarar’, o sea, como revivir, además porque era yo muy pequeña. Y eso habla de que, hay veces que uno defiende cosas en las que de verdad cree, porque de verdad yo creo que todos debemos alzar la voz”, narró en la primera parte.

Regina continuó aclarando que su agresor no forma parte de su familia, ni de su círculo cercano, además pidió no etiquetar los tipos de abuso: “No familiar, no era un miembro de mi familia, pero alguien que trabajaba en la casa en la que vacacionábamos. Sí fue un acoso sexual en la integridad de la palabra, pero prefiero no ahondar en el tema porque es como ponerle etiquetas a lo que es importante en el abuso, acoso, lo que sea, sí fue algo me costó mucho tiempo asimilar, pero que sepa todo el mundo que cualquier cosa que se sienta incómoda y que no se pueda platicar o que se sienta como un abuso de poder o lo que sea, hay que hablarlo”, explicó.

Desde hace años, la actriz está involucrada en actividades en apoyo a la mujer, sobre todo, para aquellas que han sufrido algún tipo de maltrato: “Todas las ganancias van para organizaciones que trabajan para erradicar la violencia de género”, comentó sobre el proyecto de las playeras con el que busca poner un granito de arena para erradicar los casos de mujeres que, de alguna u otra manera, han tenido que enfrentarse a la violencia o al acoso, de hecho, los diseños de estas prendas tienen mensajes de empoderamiento como: “¿Y vas sola?, No, yo voy contigo”.

Regina Blandón pide alzar la voz

En esta conversación, Regina habló de su activismo e invitó a todas las mujeres a romper el silencio: “Sí, definitivamente estar en el escrutinio público es difícil, pero si no lo usas para bien en esta época en la que las medias tintas no nos ayudan tanto porque tenemos opiniones de todos lados y ni modo, hay que aventarse al vacío y es responsabilidad de todos estar informados”. Este año, Regina no pudo formar parte de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, pero dedicó un emotivo mensaje a las mujeres que sí lo hicieron: “Gracias a las que salieron a marchar en todos lados, a las que estuvieron en Palacio Nacional, alzando la voz fuerte en nombre de las que ya no pueden hacerlo, de las que nos faltan y en nombre de las que no pudimos estar ahí físicamente, pero que estuvimos y seguimos estando en “sororo rugir de amor” todo el tiempo”, escribió.